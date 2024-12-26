Совместное использование витаминов и кремов для кожи: что дает наилучший эффект

Когда дело касается кремов и витаминов, важно выбирать средства с подходящими активными компонентами. Для витамины C отлично подходят кремы с антиоксидантами или гиалуроновой кислотой, которые усиливают его действие. Витамин E сочетайте с увлажняющими кремами и средствами от солнечных ожогов. Ретинол работает лучше всего в сочетании с увлажняющими кремами, так как этот витамин может сушить кожу. Витамины группы B требуют мягких, увлажняющих кремов без агрессивных компонентов, которые могут снизить эффективность этих витаминов.