«SHOT Проверка» рассмотрела безопасность новогодних символов: от елок до оливье

«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим», — отметила кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. В преддверии праздников она также призвала помнить об этих рисках и тщательно выбирать места для покупки готовой еды. Эксперт отметила, что термометр на витрине с салатами не должен показывать выше 6 градусов, а также напомнила: если в магазине большая проходимость, салаты вряд ли успевают залежаться. Необходимо уделять внимание маркировке при фасовке: у салатов короткий срок годности.