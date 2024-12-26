«SHOT Проверка» рассмотрела безопасность новогодних символов: от елок до оливье

Posted 26 декабря, 15:24
Published 26 декабря, 15:24
Modified 26 декабря, 15:26
Updated 26 декабря, 15:26
Вместе с сотрудниками МЧС ведущие проверили пожарную безопасность елок, а в студии протестировали весовые новогодние блюда из магазинов на вкус и безопасность. А также были подведены итоги 2024 года — с составлением рейтинга наиболее серьезных нарушений, с которыми «SHOT Проверка» столкнулась во время работы.
«Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда новогодняя атрибутика становится причиной бытовых пожаров», — объяснил старший инспектор отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александр Красниченко, принимающий участие в эксперименте по проверке пожарной безопасности ёлок. По его словам, искусственные ёлки из дешёвых материалов быстро горят, выделяя токсичный дым, тогда как качественные огнеупорные модели обеспечивают драгоценное время для эвакуации.
Стоит отметить, что безопасность ёлок связана с материалами и условиями эксплуатации. Устанавливая их дома, важно соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без присмотра гирлянды и свечи.
Ведущие «SHOT Проверки» также продегустировали пять салатов оливье из сетевых магазинов, отправив эти образцы на лабораторный анализ.
Результаты были шокирующими: во всех образцах обнаружили кишечную палочку. Эксперт лаборатории объяснила, что это следствие нарушения технологии приготовления и хранения.
«Кишечная палочка развивается, если продукты просрочены или оборудование не поддерживает правильный температурный режим», — отметила кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. В преддверии праздников она также призвала помнить об этих рисках и тщательно выбирать места для покупки готовой еды. Эксперт отметила, что термометр на витрине с салатами не должен показывать выше 6 градусов, а также напомнила: если в магазине большая проходимость, салаты вряд ли успевают залежаться. Необходимо уделять внимание маркировке при фасовке: у салатов короткий срок годности.
Пока ведущие ожидали результатов проверки, они составили рейтинг самых громких нарушений 2024 года, с результатами которого можно ознакомиться в специальном новогоднем выпуске на всех площадках проекта, включая Telegram и VK.
«SHOT Проверка» продолжает рассматривать актуальные вопросы безопасности и качества.