Пьяные белгородцы ради веселья сожгли четыре чужих автомобиля

Posted 26 декабря, 09:47
Published 26 декабря, 09:47
Modified 26 декабря, 09:47
Updated 26 декабря, 09:47
По данным следствия, ночью 3 мая этого года двое пьяных парней заметили на улице Старого Оскола припаркованный автомобиль и решили его поджечь. Они пытались открыть крышку бензобака, но не смогли, поэтому решили осуществить задуманное на другом автомобиле, который увидели чуть дальше.
На второй машине открыть бензобак им удалось. Они поместили внутрь ткань и подожгли её, а когда убедились, что огонь охватил всю машину, скрылись с места преступления.
Повреждённый автомобиль оказался полностью уничтожен. Огонь распространился и на другие близстоящие машины, две из которых полностью сгорели, а третья получила повреждения. Всего белгородцы нанесли ущерб на сумму 2 млн 42 тыс. 402 рубля и 74 копейки.
На заседании суда жители признали свою вину и рассказали, что с обеда до вечера пили водку, после чего пошли гулять по городу. Они признались, что потушить огонь не пытались, но в суде извинились перед владельцами и возместили им имущественный ущерб.
Сначала судьи хотели лишить парней свободы, однако, с учётом их отношения к содеянному, им сменили наказание на принудительные работы: одному назначили три года с удержанием 10% зарплаты, другому — два с половиной года с удержанием 10% зарплаты.
Приговор ещё не вступил в законную силу.