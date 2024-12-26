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Posted 26 декабря, 14:01

Published 26 декабря, 14:01

Modified 26 декабря, 15:21

Updated 26 декабря, 15:21

Где в Белгороде купить мандарины из Абхазии?

Продают ли мандарины из Абхазии в Белгороде?

26 декабря 2024, 14:01
Фото: bel.ru. Где в Белгороде купить мандарины из Абхазии?

В Белгороде абхазские мандарины удалось найти не везде

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Новости Белгорода
В начале декабря стало известно о якобы введении Россией запрета на импорт мандаринов из Абхазии. Позже в Россельхознадзоре информацию опровергли. Журналисты Бел.Ру прошлись по магазинам в Белгороде и выяснили, есть ли в продаже абхазские мандарины.

Запретный плод или нет?

В начале декабря появилась информация о введении Россией запрета на импорт мандаринов из Абхазии, что было обусловлено результатами проверки санитарных служб. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба в интервью агентству «Интерфакс».

Он добавил, что абхазские эксперты не согласны с выявленными нарушениями и опровергают наличие вредоносных организмов в цитрусовых.

«Интересно, что случаи обнаружения вредителей часто совпадают с периодами перед внеочередными выборами в Абхазии. К сожалению, этот запрет окажет значительное влияние на бедные слои населения, чья жизнь зависит от продажи урожая», — отметил Бганба.

В то же время представители Россельхознадзора опровергли данную информацию.

«Россия не вводила никаких ограничений на импорт продукции из Абхазии», — сообщили в ведомстве.

Что происходит? Ввоз абхазских мандаринов в Россию запретили или нет
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Мандарины в сетевых магазинах Белгорода

Журналисты Бел.Ру прошлись по магазинам в Белгороде и выяснили, есть ли в продаже абхазские мандарины. В торговых сетях, в которых побывала корреспондент, мандаринов из Абхазии не было. В основном цитрусовые для реализации привезли из Турции и Марокко.

К примеру, в «Магните» стоимость фруктов из Турции стартует от 169 рублей за килограмм по скидке. Мандарины мини можно купить за 259 рублей за кило. А стоимость цитрусовых из Марокко составляет 239 рублей.

Как рассказал журналистам Бел.Ру работник «Магнита», абхазских мандаринов в настоящее время в продаже нет.

Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях. Фото: bel.ru

Не нашли мы цитрусовые из Абхазии и в «Пятёрочке». В сети также продают фрукты из Турции. К примеру, стоимость фасованных отборных мандаринов составляет 229 рублей. А килограмм фасованных цитрусовых неизвестного происхождения можно купить за 169 рублей.

Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях
Какие мандарины продают в Белгороде в торговых сетях. Фото: bel.ru

Мандарины у частников Белгорода

Мы также посмотрели, есть ли абхазские мандарины у предпринимателей в овощных павильонах. На момент публикации материала цитрусовые в наличии были. Стоимость за килограмм составляла 200 рублей.

Абхазские мандарины в Белгороде
Абхазские мандарины в Белгороде. Фото: bel.ru
Видео: bel.ru.
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