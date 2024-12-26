Продают ли мандарины из Абхазии в Белгороде?

Posted 26 декабря, 14:01
Published 26 декабря, 14:01
Modified 26 декабря, 15:21
Updated 26 декабря, 15:21
В начале декабря появилась информация о введении Россией запрета на импорт мандаринов из Абхазии, что было обусловлено результатами проверки санитарных служб. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба в интервью агентству «Интерфакс».
Он добавил, что абхазские эксперты не согласны с выявленными нарушениями и опровергают наличие вредоносных организмов в цитрусовых.
«Интересно, что случаи обнаружения вредителей часто совпадают с периодами перед внеочередными выборами в Абхазии. К сожалению, этот запрет окажет значительное влияние на бедные слои населения, чья жизнь зависит от продажи урожая», — отметил Бганба.
В то же время представители Россельхознадзора опровергли данную информацию.
«Россия не вводила никаких ограничений на импорт продукции из Абхазии», — сообщили в ведомстве.
Журналисты Бел.Ру прошлись по магазинам в Белгороде и выяснили, есть ли в продаже абхазские мандарины. В торговых сетях, в которых побывала корреспондент, мандаринов из Абхазии не было. В основном цитрусовые для реализации привезли из Турции и Марокко.
К примеру, в «Магните» стоимость фруктов из Турции стартует от 169 рублей за килограмм по скидке. Мандарины мини можно купить за 259 рублей за кило. А стоимость цитрусовых из Марокко составляет 239 рублей.
Как рассказал журналистам Бел.Ру работник «Магнита», абхазских мандаринов в настоящее время в продаже нет.
Не нашли мы цитрусовые из Абхазии и в «Пятёрочке». В сети также продают фрукты из Турции. К примеру, стоимость фасованных отборных мандаринов составляет 229 рублей. А килограмм фасованных цитрусовых неизвестного происхождения можно купить за 169 рублей.
Мы также посмотрели, есть ли абхазские мандарины у предпринимателей в овощных павильонах. На момент публикации материала цитрусовые в наличии были. Стоимость за килограмм составляла 200 рублей.