Продают ли мандарины из Абхазии в Белгороде?

Журналисты Бел.Ру прошлись по магазинам в Белгороде и выяснили, есть ли в продаже абхазские мандарины. В торговых сетях, в которых побывала корреспондент, мандаринов из Абхазии не было. В основном цитрусовые для реализации привезли из Турции и Марокко.