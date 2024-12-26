«Обсуждали разные вопросы»: Путин поговорил по телефону с губернатором Гладковым

Posted 26 декабря, 18:54
Published 26 декабря, 18:54
Modified 26 декабря, 18:56
Updated 26 декабря, 18:56
Введут ли в Белгородской области сертификаты, чтобы у людей была возможность приобрести жильё в другом регионе? Этот вопрос прозвучал 26 декабря по завершении заседания Высшего Евразийского экономического совета.
«Это вопрос к региональным властям», — ответил Владимир Путин. По словам президента, такую тему чиновники должны обсуждать на местах в диалоге с людьми и в итоге выбрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы. Затем уже пожелания передаются федеральным властям. А уже задача Минфина — выделить столько денег, сколько необходимо региону.
Мы будем делать так, как они [региональные власти] нам рекомендуют. Надеюсь, что их рекомендации будут основаны на пожеланиях тех людей, которые живут на этих территориях.
Владимир Путин
Также глава государства заявил, что сегодня разговаривал с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым. «Мы обсуждали разные вопросы», — заявил Путин, но от конкретики воздержался.