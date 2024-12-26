«Обсуждали разные вопросы»: Путин поговорил по телефону с губернатором Гладковым

«Это вопрос к региональным властям», — ответил Владимир Путин. По словам президента, такую тему чиновники должны обсуждать на местах в диалоге с людьми и в итоге выбрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы. Затем уже пожелания передаются федеральным властям. А уже задача Минфина — выделить столько денег, сколько необходимо региону.