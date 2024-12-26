bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 18:54

Published 26 декабря, 18:54

Modified 26 декабря, 18:56

Updated 26 декабря, 18:56

Владимир Путин ответил на вопрос о белгородцах

«Обсуждали разные вопросы»: Путин поговорил по телефону с губернатором Гладковым

26 декабря 2024, 18:54
Фото: 1MI. Владимир Путин ответил на вопрос о белгородцах

Путин ответил на вопрос о жилищных сертификатах для белгородцев

Сюжет
Новости Белгорода
Не собираются ли вводить в Белгородской области жилищные сертификаты, по аналогии с соседней Курской? Такой вопрос президенту задали после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Что ответил глава государства и что рассказал о разговоре с Гладковым?

Введут ли в Белгородской области сертификаты, чтобы у людей была возможность приобрести жильё в другом регионе? Этот вопрос прозвучал 26 декабря по завершении заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Это вопрос к региональным властям», — ответил Владимир Путин. По словам президента, такую тему чиновники должны обсуждать на местах в диалоге с людьми и в итоге выбрать наиболее оптимальный вариант решения проблемы. Затем уже пожелания передаются федеральным властям. А уже задача Минфина — выделить столько денег, сколько необходимо региону.

Мы будем делать так, как они [региональные власти] нам рекомендуют. Надеюсь, что их рекомендации будут основаны на пожеланиях тех людей, которые живут на этих территориях.
Владимир Путин

Также глава государства заявил, что сегодня разговаривал с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым. «Мы обсуждали разные вопросы», — заявил Путин, но от конкретики воздержался.

Сертификатов нет? Гладков объяснил, как пострадавшим белгородцам будут выдавать жильё
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Белгородской области напомнил, что «жилищных сертификатов не существует»Курянам можно покупать жильё по сертификату в других регионах. А что с белгородцами?Чиновники ответили на просьбы белгородцев выдать сертификаты на жильё, как херсонцам
#Инна Рогова#Белгородская область#Владимир Путин#Новости Белгорода#Жилищный сертификат#Белгород#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика