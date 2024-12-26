Невидимая проблема: сколько белгородцев скончались от передозировки в 2024 году?

Posted 26 декабря, 14:29
Published 26 декабря, 14:29
Modified 26 декабря, 14:29
Updated 26 декабря, 14:29
По состоянию на 30 июня 2024 года на наркологическом учёте в регионе состояли 2886 человек. У них были диагностированы «синдром зависимости от наркотических средств» и «употребление наркотических средств с вредными последствиями».
Это на 3,4% меньше, чем было за аналогичный период в 2023 году — тогда на учёте состояло 2989 потребителей наркотиков. Всего в 2023-м этот показатель был равен 3296 человек, в 2022-м — 3333 человека.
Говоря конкретно о диагнозах, первый — «синдром зависимости от наркотических средств» — поставили 892 пациентам, что тоже немного ниже, чем годом ранее. На 100 тысяч населения приходится 58,9 случая заболеваемости. Его ни разу не ставили несовершеннолетним.
Сильно выше средних значений показатель в Губкинском городском округе — 91,5, в Волоконовском районе — 89,9, в Белгороде — 87,7 и в Старооскольском городском округе — 78,9.
Второй диагноз — «употребление наркотических средств с вредными последствиями» — установили у 1994 человек. Число тоже меньше, чем в прошлом году. На 100 тысяч человек приходится 131,7 случая.
Чаще данный диагноз встречался в Валуйском городском округе — 234,3, Белгородском районе — 226,7 и Чернянском районе — 187,9.
С этим диагнозом на учёте состоит 31 подросток в возрасте от 14 до 18 лет. За первую половину 2023 года несовершеннолетних наркоманов было 37, в 2022-м — 41. Подростковую наркоманию чаще фиксировали в Белгороде и Старооскольском округе.
За текущий год от передозировки наркотиками скончались 18 человек. Это на 60% меньше, чем было зарегистрировано Белгородским бюро судебно-медицинской экспертизы с января по июль 2023 года — 45 случаев.
Большая часть наркоманов, погибших от передозировки, приходится на возрастную категорию от 35 до 39 лет (37,5%). Сразу за этой группой идут граждане старше 40 лет (31,3%).