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Posted 26 декабря, 10:47

Published 26 декабря, 10:47

Modified 26 декабря, 10:47

Updated 26 декабря, 10:47

В Брянске тоже подорожает проезд

Не только в Белгороде: где ещё с 2025 года увеличится стоимость проезда?

26 декабря 2024, 10:47
Фото: 1MI. В Брянске тоже подорожает проезд

С января в Брянске подорожает проезд в автобусах

В ещё одном приграничном регионе с 2025 года увеличится стоимость проезда. Подробности сообщили журналисты «Брянских новостей».

С 11 января следующего года в Брянске увеличится стоимость проезда в автобусах. Подорожает он до 37 рублей при оплате картой и до 35 рублей при оплате наличными. Соответствующее постановление подписали 20 декабря 2024 года.

В настоящее время стоимость проезда в Брянске составляет 30 рублей вне зависимости от способа оплаты.

Изменится и льготная цена: она составит 20 рублей вместо 17.

Напомним, что в Белгороде с Нового года также увеличится стоимость проезда. Сообщалось, что прирост будет небольшим и составит 5 рублей — 25 рублей по карте и 30 наличными.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Проезд#Брянская область#Проезд подорожал
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