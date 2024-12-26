Не только в Белгороде: где ещё с 2025 года увеличится стоимость проезда?

Posted 26 декабря, 10:47
Published 26 декабря, 10:47
Modified 26 декабря, 10:47
Updated 26 декабря, 10:47
С 11 января следующего года в Брянске увеличится стоимость проезда в автобусах. Подорожает он до 37 рублей при оплате картой и до 35 рублей при оплате наличными. Соответствующее постановление подписали 20 декабря 2024 года.
В настоящее время стоимость проезда в Брянске составляет 30 рублей вне зависимости от способа оплаты.
Изменится и льготная цена: она составит 20 рублей вместо 17.
Напомним, что в Белгороде с Нового года также увеличится стоимость проезда. Сообщалось, что прирост будет небольшим и составит 5 рублей — 25 рублей по карте и 30 наличными.