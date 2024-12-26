Модульбанк предложил продавцам маркетплейсов инструмент для тестирования фото товаров

Posted 26 декабря, 11:35
Published 26 декабря, 11:35
Modified 26 декабря, 11:35
Updated 26 декабря, 11:35
В современном мире ни одна компания, занимающаяся продажами, не может обойтись без качественного визуального контента, который выделяет продукт среди аналогов. Если первое впечатление покупателя оказывается положительным, шансы на совершение покупки значительно возрастают, пишет newsnn.ru. К тому же яркие, четкие и профессионально оформленные изображения помогают клиентам лучше усвоить информацию о товаре, что увеличивает доверие как к продукту, так и к его продавцу.
В результате появляются новые инструменты для повышения качества визуального контента. К ним относятся графические и видеоредакторы (например, Adobe Photoshop и Adobe Premiere Pro), инструменты для создания инфографики (Infogram, Piktochart), программы для обработки RAW-изображений (Adobe Lightroom, Capture One), сервисы стоковых фотографий (Shutterstock, iStock) и платформы для дизайна (Figma, Zeplin).
Стандартным инструментом для маркетологов в интернете стало A/B-тестирование изображений. В настоящее время оно широко используется в digital-маркетинге, начиная от выбора обложек для социальных сетей и заканчивая отбором изображений для интернет-магазинов и рекламных акций. A/B-тестирование фотографий является эффективным инструментом для оптимизации визуального контента и повышения результатов маркетинговых кампаний, который постоянно совершенствуется, используя новые технологии и аналитические инструменты.
К тому же такие инструменты можно использовать абсолютно бесплатно. Например, существует бесплатное решение от Google для A/B-тестирования на веб-страницах — это Google Optimize. В России недавно был запущен инструмент для бесплатного А/Б-тестирования изображений от Модульбанка. Этот нефинансовый банковский сервис «А/Б-тесты» направлен на продавцов на маркетплейсах, позволяя им тестировать заглавные фотографии для товарных карточек и находить наиболее эффективные варианты. Настройка такого тестирования возможна в рамках рекламных кампаний. Результаты обещают быть прозрачными, а главное, точными. Есть варианты отслеживания ожидаемых результатов, в том числе по конкретной фразе. Период тестирования тоже настраивается.
Сама идея A/B-тестирования имеет богатую историю в статистике, зародившись еще в начале XX века. Однако его широкое применение в области маркетинга начало развиваться значительно позже — в конце 90-х годов.