Модульбанк предложил продавцам маркетплейсов инструмент для тестирования фото товаров

К тому же такие инструменты можно использовать абсолютно бесплатно. Например, существует бесплатное решение от Google для A/B-тестирования на веб-страницах — это Google Optimize. В России недавно был запущен инструмент для бесплатного А/Б-тестирования изображений от Модульбанка. Этот нефинансовый банковский сервис «А/Б-тесты» направлен на продавцов на маркетплейсах, позволяя им тестировать заглавные фотографии для товарных карточек и находить наиболее эффективные варианты. Настройка такого тестирования возможна в рамках рекламных кампаний. Результаты обещают быть прозрачными, а главное, точными. Есть варианты отслеживания ожидаемых результатов, в том числе по конкретной фразе. Период тестирования тоже настраивается.