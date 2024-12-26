Лучше выкинуть? Что делать с блюдами, оставшимися после новогодней ночи

Posted 26 декабря, 17:10
Published 26 декабря, 17:10
Modified 26 декабря, 17:10
Updated 26 декабря, 17:10
Большинство россиян готовят на Новый год много еды, но съесть всю быстро получается не всегда. Врач Инна Ремешило предупредила, что рисковать своим здоровьем и есть вчерашние блюда лучше не стоит. Особенно вредна такая еда будет для детей, поскольку у всех готовых блюд есть свои сроки хранения.
«Понятно, что людям жалко денег и времени, потраченного на приготовление блюд. Чтобы добро не пропадало, семейство готово есть несвежие салаты и вчерашнее горячее. Но тут надо задуматься о здоровье, особенно детей, которым такая еда строго противопоказана», — подчеркнул эксперт.
Так, салаты — особенно с яйцами или морепродуктами — лучше не хранить более шести часов, а овощные нарезки лучше употребить за 18 часов их хранения в холодильнике. Квашеные овощи стоит съесть за 36 часов, а холодец — в течение 10-12 часов. Мясо можно хранить от 24 до 36 часов в зависимости от способа приготовления.
Кроме того, важно правильно мыть овощи и фрукты, а яйца — тщательно обрабатывать перед употреблением, отдавая предпочтение варёным. Сырые мясо и рыбу нужно хранить отдельно от приготовленных изделий, а сразу после готовки продукты и блюда желательно охладить.
«Важнейший фактор — условия хранения. Активнее всего патогены размножаются при комнатной температуре. А вот если создать условия ниже +5 или выше +60 — их способность к делению резко снижается. Это значит, что, оставляя пищу в кухне на столе дольше чем на два часа, вы рискуете получить пищевые отравления. Желательно после приготовления блюда немедленно его остудить, поставив ёмкость в чашу с холодной водой, после чего отправить на хранение в холодильник в контейнере с закрывающейся крышкой», — объяснила врач.
С алкоголем тоже следует быть крайне осторожными.
«Лучше воздержаться от алкоголя. Но если вы всё-таки решили выпить, то возьмите качественный продукт. Пейте небольшими порциями под хорошую закуску. Можно запивать алкоголь водой. Так он будет меньше воздействовать на организм. И если начали с сухого вина, сухим вином и закончите. Повышение градуса и смешивание разных напитков приведёт только к тяжёлому похмелью. В таком случае первый день нового года вряд ли станет для вас радостным», — заключила Инна Ремешило.