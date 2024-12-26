Лучше выкинуть? Что делать с блюдами, оставшимися после новогодней ночи

Большинство россиян готовят на Новый год много еды, но съесть всю быстро получается не всегда. Врач Инна Ремешило предупредила, что рисковать своим здоровьем и есть вчерашние блюда лучше не стоит. Особенно вредна такая еда будет для детей, поскольку у всех готовых блюд есть свои сроки хранения.