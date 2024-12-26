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Posted 26 декабря, 17:10

Published 26 декабря, 17:10

Modified 26 декабря, 17:10

Updated 26 декабря, 17:10

На Новый год принято устраивать богатое застолье

Лучше выкинуть? Что делать с блюдами, оставшимися после новогодней ночи

26 декабря 2024, 17:10
Фото: Изображение Midjourney. На Новый год принято устраивать богатое застолье

Белгородский врач назвала сроки хранения приготовленных к Новому году блюд

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Новый год
Попытки доесть оставшиеся с новогоднего стола блюда могут привести к ухудшению здоровья, поскольку у каждого салата и у каждой нарезки есть свой срок хранения. Подробности узнали журналисты Go31.

Большинство россиян готовят на Новый год много еды, но съесть всю быстро получается не всегда. Врач Инна Ремешило предупредила, что рисковать своим здоровьем и есть вчерашние блюда лучше не стоит. Особенно вредна такая еда будет для детей, поскольку у всех готовых блюд есть свои сроки хранения.

«Понятно, что людям жалко денег и времени, потраченного на приготовление блюд. Чтобы добро не пропадало, семейство готово есть несвежие салаты и вчерашнее горячее. Но тут надо задуматься о здоровье, особенно детей, которым такая еда строго противопоказана», — подчеркнул эксперт.

Так, салаты — особенно с яйцами или морепродуктами — лучше не хранить более шести часов, а овощные нарезки лучше употребить за 18 часов их хранения в холодильнике. Квашеные овощи стоит съесть за 36 часов, а холодец — в течение 10-12 часов. Мясо можно хранить от 24 до 36 часов в зависимости от способа приготовления.

Кроме того, важно правильно мыть овощи и фрукты, а яйца — тщательно обрабатывать перед употреблением, отдавая предпочтение варёным. Сырые мясо и рыбу нужно хранить отдельно от приготовленных изделий, а сразу после готовки продукты и блюда желательно охладить.

«Важнейший фактор — условия хранения. Активнее всего патогены размножаются при комнатной температуре. А вот если создать условия ниже +5 или выше +60 — их способность к делению резко снижается. Это значит, что, оставляя пищу в кухне на столе дольше чем на два часа, вы рискуете получить пищевые отравления. Желательно после приготовления блюда немедленно его остудить, поставив ёмкость в чашу с холодной водой, после чего отправить на хранение в холодильник в контейнере с закрывающейся крышкой», — объяснила врач.

С алкоголем тоже следует быть крайне осторожными.

«Лучше воздержаться от алкоголя. Но если вы всё-таки решили выпить, то возьмите качественный продукт. Пейте небольшими порциями под хорошую закуску. Можно запивать алкоголь водой. Так он будет меньше воздействовать на организм. И если начали с сухого вина, сухим вином и закончите. Повышение градуса и смешивание разных напитков приведёт только к тяжёлому похмелью. В таком случае первый день нового года вряд ли станет для вас радостным», — заключила Инна Ремешило.

Ранее эксперты рассказывали белгородцам, как выбрать качественные мандарины, шампанское и икру.

Как выбрать качественные мандарины, икру и шампанское к Новому году? Советы экспертов
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