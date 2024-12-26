Известная торговая сеть открыла новые магазины в Белгородской области

Компания работает с местными и федеральными производителями напрямую, не тратя время и деньги на посредников. Магазин работает по принципу продсклада: товары расположены в торговом зале на паллетах и стеллажах в заводских упаковках. Такой подход позволяет использовать всю площадь торговой точки, не переплачивая за выкладку и дополнительные помещения. Благодаря этому торговая сеть ПОБЕДА позволяет предлагать покупателям товары по приемлемым ценам.