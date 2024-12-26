Известная торговая сеть открыла новые магазины в Белгородской области

Posted 26 декабря, 08:26
Published 26 декабря, 08:26
Modified 26 декабря, 08:28
Updated 26 декабря, 08:28
Компания работает с местными и федеральными производителями напрямую, не тратя время и деньги на посредников. Магазин работает по принципу продсклада: товары расположены в торговом зале на паллетах и стеллажах в заводских упаковках. Такой подход позволяет использовать всю площадь торговой точки, не переплачивая за выкладку и дополнительные помещения. Благодаря этому торговая сеть ПОБЕДА позволяет предлагать покупателям товары по приемлемым ценам.
— Мы были очень рады, когда узнали, что в Разумном открывается ПОБЕДА. Мне сын часто привозил продукты, когда приезжал из Белгорода. Нравится, что есть товары местного производства. Обычно я ждала, пока сын привезет мой любимый творог, сейчас могу сама купить его. Теперь на Новый год приготовлю свой фирменный королевский пирог, — рассказала Тамара Рябова.
При этом компания не экономит на качестве товаров. Здесь есть бренды, отмеченные наградами всероссийских дегустационных конкурсов, таких как «Наша марка», «Продэкспо» и т. п. Вся продукция проходит тщательный отбор и проверку качества.
— Главное, что тут есть качественные продукты с хорошим составом, мы, прежде чем выбирать товар, всегда читаем, из чего он сделан. Вот решила попробовать колбасу торговой марки «Совнарком», порадовал хороший состав. Самое важное, что нет подозрительных усилителей вкуса, — добавил Андрей Колесников.
Новые магазины работают ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресам: п. Северный, ул. Центральная, 1Л; п. Разумное, ул. Шоссейная, 2; п. Прибрежный, ул. 1-я Совхозная, 2Б.
Адреса всех магазинов можно посмотреть на сайте. А последние новости в социальных сетях компании: (Вконтакте, Телеграм, Одноклассники).
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