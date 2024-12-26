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Posted 26 декабря, 06:20

Published 26 декабря, 06:20

Modified 26 декабря, 06:22

Updated 26 декабря, 06:22

Последствия утренней атаки на Грайворон

Две атаки подряд? Сразу в 13 белгородских поселениях есть последствия ударов БПЛА

26 декабря 2024, 06:20
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Последствия утренней атаки на Грайворон

После двух атак ВСУ в 13 белгородских поселениях пропал свет

Сюжет
Приграничье
Ночью и утром ВСУ атаковали Грайворонский округ с помощью беспилотников. Пострадавших нет, но есть различные повреждения. Свет пропал в 13 поселениях. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ночью ВСУ атаковали Грайворонский округ. Сразу несколько беспилотников сбросили взрывные устройства, из-за чего повреждения получила линия электропередачи. Без света остались жители сёл Гора-Подол, Глотово, Козинка и Новостроевка-Первая. Электричество также пропало в отселённых населённых пунктах Безымено и Новостроевка-Вторая.

К восстановлению аварийные бригады приступят только после согласования с Минобороны РФ.

Утром муниципалитет снова попал под удар БПЛА. На этот раз в Грайвороне повреждения получили 15 легковых авто, восемь квартир и один частный дом. Также в одном коммерческом объекте посекло фасады и выбило стёкла.

После повторной атаки свет отключился ещё в семи населённых пунктах: посёлке Доброполье, сёлах Замостье, Доброивановка, Доброе, Заречье-Первое, Заречье-Второе и хуторе Тополи. Специалисты восстановят электричество в этих поселениях тоже после согласования с Минобороны.

Среди мирных жителей никто не пострадал.

Последствия утренней атаки на Грайворон
Последствия утренней атаки на Грайворон
Последствия утренней атаки на Грайворон
Последствия утренней атаки на Грайворон. Фото: страница Вячеслава Гладкова
ВСУ атаковали четыре автомобиля белгородцев. Есть ли пострадавшие?
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