Две атаки подряд? Сразу в 13 белгородских поселениях есть последствия ударов БПЛА

Posted 26 декабря, 06:20
Published 26 декабря, 06:20
Modified 26 декабря, 06:22
Updated 26 декабря, 06:22
Ночью ВСУ атаковали Грайворонский округ. Сразу несколько беспилотников сбросили взрывные устройства, из-за чего повреждения получила линия электропередачи. Без света остались жители сёл Гора-Подол, Глотово, Козинка и Новостроевка-Первая. Электричество также пропало в отселённых населённых пунктах Безымено и Новостроевка-Вторая.
К восстановлению аварийные бригады приступят только после согласования с Минобороны РФ.
Утром муниципалитет снова попал под удар БПЛА. На этот раз в Грайвороне повреждения получили 15 легковых авто, восемь квартир и один частный дом. Также в одном коммерческом объекте посекло фасады и выбило стёкла.
После повторной атаки свет отключился ещё в семи населённых пунктах: посёлке Доброполье, сёлах Замостье, Доброивановка, Доброе, Заречье-Первое, Заречье-Второе и хуторе Тополи. Специалисты восстановят электричество в этих поселениях тоже после согласования с Минобороны.
Среди мирных жителей никто не пострадал.