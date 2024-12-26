bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 11:42

Published 26 декабря, 11:42

Modified 26 декабря, 11:42

Updated 26 декабря, 11:42

Продукция сельскохозяйственной ярмарки

Два дня подряд белгородцы смогут посетить предновогоднюю ярмарку

26 декабря 2024, 11:42
Фото: мэрия Белгорода. Продукция сельскохозяйственной ярмарки
Сюжет
Новый год
Ярмарка будет работать 28 и 29 декабря на парковке «Мега Гринна». Увеличить количество её рабочих дней ранее просили местные жители. Подробности сообщили в мэрии Белгорода.

Сельскохозяйственная ярмарка в Белгороде перед Новым годом будет работать два дня — 28 и 29 декабря. Её разместят на парковке торгового центра «Мега Гринн».

Белгородцы смогут купить искусственные и живые ели, новогодние украшения и различные продукты, включая мясо, рыбу, овощи, молочную продукцию и яйца.

Кроме того, ярмарка откроется и в праздничный выходной 4 января. Также она будет работать по субботам: 11, 18 и 25 числа.

Ранее сельскохозяйственную ярмарку пытался посетить губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, однако он отметил, что попасть внутрь было тяжело — всё оказалось забито людьми. Поэтому в предновогодние дни для людей откроют дополнительные места стоянки или перекроют переулок.

«Всё было забито людьми»: губернатор Гладков не смог попасть в ТЦ в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде новогодние ярмарки будут работать все праздничные выходныеКонтроль цен и без поборов: какими будут новогодние ярмарки для белгородцев?«Вынуждены поосторожничать»: состоятся ли новогодние ярмарки в этом году в Белгороде?
#Александра Склярова#Город#Новый год#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика