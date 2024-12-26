Два дня подряд белгородцы смогут посетить предновогоднюю ярмарку

Posted 26 декабря, 11:42
Published 26 декабря, 11:42
Modified 26 декабря, 11:42
Updated 26 декабря, 11:42
Сельскохозяйственная ярмарка в Белгороде перед Новым годом будет работать два дня — 28 и 29 декабря. Её разместят на парковке торгового центра «Мега Гринн».
Белгородцы смогут купить искусственные и живые ели, новогодние украшения и различные продукты, включая мясо, рыбу, овощи, молочную продукцию и яйца.
Кроме того, ярмарка откроется и в праздничный выходной 4 января. Также она будет работать по субботам: 11, 18 и 25 числа.
Ранее сельскохозяйственную ярмарку пытался посетить губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, однако он отметил, что попасть внутрь было тяжело — всё оказалось забито людьми. Поэтому в предновогодние дни для людей откроют дополнительные места стоянки или перекроют переулок.