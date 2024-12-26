Для белгородских работающих пенсионеров в 2025 году проиндексируют пенсии

Posted 26 декабря, 12:05
Published 26 декабря, 12:05
Modified 26 декабря, 12:05
Updated 26 декабря, 12:05
Об этом сообщила управляющая белгородским отделением Социального фонда России Ирина Шушкова.
С 1 января 2025 года планируется индексация страховых пенсий на уровне 7,3%. Повышение выплат коснётся как тех, кто уже вышел на пенсию, так и работающих пенсионеров.
Индексация пенсий для работающих пенсионеров осуществляется ежегодно, однако с 2016 года повышенные размеры пенсий увеличиваются только после прекращения трудовой деятельности. Порядок индексации остаётся единым для всех пенсионеров, но работающие пенсионеры получат прибавку к уже имеющейся сумме своей пенсии.
Ирина Шушкова
Ирина Шушкова уточнила, что белгородцы не должны обращаться в клиентские службы, так как перерасчёт пенсии с учётом индексации произойдёт автоматически на основании данных работодателя. В случае прекращения трудовой деятельности, будет осуществлён перерасчёт размера пенсии с учётом всех применимых коэффициентов индексации.
Информация о новом размере пенсии после увольнения будет доступна в личном кабинете на портале государственных услуг. Увеличенная пенсия с учётом индексации будет выплачиваться начиная со второго месяца после увольнения. Если после перерасчёта получатель вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится.
Всего в Белгородской области насчитывается 72 тысячи работающих пенсионеров. Это 18% от общего числа получателей страховых пенсий по старости, то есть каждый восьмой пенсионер — экономически активный.
С 1 августа 2025 года отделение белгородского Соцфонда автоматически пересчитает страховые пенсии для всех пенсионеров, получающих пенсии по старости и по инвалидности, за которых в текущем году работодатели уплачивали страховые взносы.
Также Шушкова отметила, что недавно был подписан закон, который изменит порядок исчисления стажа работы для граждан, прибывающих с Украины. Ранее Соцфонд учитывал рабочие периоды только до 31 декабря 1990 года, однако с 1 июля 2025 года будут приниматься в расчёт трудовые периоды вплоть до 23 февраля 2022 года.
Стаж можно будет подтвердить документально, а в случае отсутствия подтверждающих документов его может установить межведомственная комиссия. Кроме того, каждый полный год работы будет засчитываться как один пенсионный коэффициент.