Для белгородских работающих пенсионеров в 2025 году проиндексируют пенсии

Также Шушкова отметила, что недавно был подписан закон, который изменит порядок исчисления стажа работы для граждан, прибывающих с Украины. Ранее Соцфонд учитывал рабочие периоды только до 31 декабря 1990 года, однако с 1 июля 2025 года будут приниматься в расчёт трудовые периоды вплоть до 23 февраля 2022 года.