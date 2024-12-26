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Posted 26 декабря, 12:05

Published 26 декабря, 12:05

Modified 26 декабря, 12:05

Updated 26 декабря, 12:05

Работающим белгородцам проиндексируют пенсии

Для белгородских работающих пенсионеров в 2025 году проиндексируют пенсии

26 декабря 2024, 12:05
Фото: Изображение Midjourney. Работающим белгородцам проиндексируют пенсии
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Пенсии
Социальный фонд России анонсировал существенные изменения в пенсионной системе, которые начнут действовать с 2025 года. Одним из главных нововведений станет восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Об этом сообщила управляющая белгородским отделением Социального фонда России Ирина Шушкова.

С 1 января 2025 года планируется индексация страховых пенсий на уровне 7,3%. Повышение выплат коснётся как тех, кто уже вышел на пенсию, так и работающих пенсионеров.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров осуществляется ежегодно, однако с 2016 года повышенные размеры пенсий увеличиваются только после прекращения трудовой деятельности. Порядок индексации остаётся единым для всех пенсионеров, но работающие пенсионеры получат прибавку к уже имеющейся сумме своей пенсии.
Ирина Шушкова

Ирина Шушкова уточнила, что белгородцы не должны обращаться в клиентские службы, так как перерасчёт пенсии с учётом индексации произойдёт автоматически на основании данных работодателя. В случае прекращения трудовой деятельности, будет осуществлён перерасчёт размера пенсии с учётом всех применимых коэффициентов индексации.

Информация о новом размере пенсии после увольнения будет доступна в личном кабинете на портале государственных услуг. Увеличенная пенсия с учётом индексации будет выплачиваться начиная со второго месяца после увольнения. Если после перерасчёта получатель вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии не уменьшится.

Всего в Белгородской области насчитывается 72 тысячи работающих пенсионеров. Это 18% от общего числа получателей страховых пенсий по старости, то есть каждый восьмой пенсионер — экономически активный.

С 1 августа 2025 года отделение белгородского Соцфонда автоматически пересчитает страховые пенсии для всех пенсионеров, получающих пенсии по старости и по инвалидности, за которых в текущем году работодатели уплачивали страховые взносы.

Также Шушкова отметила, что недавно был подписан закон, который изменит порядок исчисления стажа работы для граждан, прибывающих с Украины. Ранее Соцфонд учитывал рабочие периоды только до 31 декабря 1990 года, однако с 1 июля 2025 года будут приниматься в расчёт трудовые периоды вплоть до 23 февраля 2022 года.

Стаж можно будет подтвердить документально, а в случае отсутствия подтверждающих документов его может установить межведомственная комиссия. Кроме того, каждый полный год работы будет засчитываться как один пенсионный коэффициент.

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