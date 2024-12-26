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Posted 26 декабря, 06:37

Published 26 декабря, 06:37

Modified 26 декабря, 06:39

Updated 26 декабря, 06:39

Деды Морозы поздравили пациентов детской больницы

Деды Морозы «десантировались», чтобы поздравить детей в больнице Белгорода

26 декабря 2024, 06:37
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Деды Морозы поздравили пациентов детской больницы
Сюжет
Новый год
Необычная задумка стала уже своеобразной ежегодной традицией. Деды Морозы спускаются с крыши в палаты к детям и веселят их своим появлением. Как всё прошло, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Акция прошла в детской областной клинической больнице. Там новогодний десант в лице Дедов Морозов спустился с крыши к ребятам, которые вынуждены встречать праздник в медучреждении, и поздравил их с наступающим Новым годом.

Десант стал частью проекта добрых дел для больных детей под названием «Новогодние чудеса».

Момент «высадки» дедушек попал на видео.

Напомним, что это не первое яркое появление седовласого волшебника. Ранее он тогда появился «из-подо льда» прямо на флайборде. Это было «водно-экстремальное шоу», о котором мы писали.

Видео: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Акция для пациентов детской областной больницы в Белгороде
Белгородцы могут отправить письмо Деду Морозу и получить ответ
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