Деды Морозы «десантировались», чтобы поздравить детей в больнице Белгорода

Posted 26 декабря, 06:37
Published 26 декабря, 06:37
Modified 26 декабря, 06:39
Updated 26 декабря, 06:39
Акция прошла в детской областной клинической больнице. Там новогодний десант в лице Дедов Морозов спустился с крыши к ребятам, которые вынуждены встречать праздник в медучреждении, и поздравил их с наступающим Новым годом.
Десант стал частью проекта добрых дел для больных детей под названием «Новогодние чудеса».
Момент «высадки» дедушек попал на видео.
Напомним, что это не первое яркое появление седовласого волшебника. Ранее он тогда появился «из-подо льда» прямо на флайборде. Это было «водно-экстремальное шоу», о котором мы писали.