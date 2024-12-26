Число пострадавших после взрывов под Белгородом увеличилось

Под Белгородом пострадала ещё одна женщина после атаки БПЛА

Количество раненых увеличилось до трёх человек. Речь идёт о двух женщинах и ребёнке. Также стало известно о новых разрушениях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.