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Posted 26 декабря, 19:50

Published 26 декабря, 19:50

Modified 26 декабря, 19:52

Updated 26 декабря, 19:52

Пожар в Разумном после атаки БПЛА

Число пострадавших после взрывов под Белгородом увеличилось

26 декабря 2024, 19:50
Фото: «РАЗУМНОЕ on-line». Пожар в Разумном после атаки БПЛА

Под Белгородом пострадала ещё одна женщина после атаки БПЛА

Количество раненых увеличилось до трёх человек. Речь идёт о двух женщинах и ребёнке. Также стало известно о новых разрушениях, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ещё одна женщина пострадала после удара беспилотника по таунхаусу в Разумном. У неё ушиб руки. Мирную жительницу везут в больницу.

Таким образом, число пострадавших увеличилось до трёх. Речь идёт о двух женщинах и 8-летнем ребёнке. Мальчик тоже получил ушибы, а у его матери — осколочные ранения.

Кроме того, стало известно о новых разрушениях. В соседнем таунхаусе выбило окна, повреждена дверь. Осколками посекло и рядом стоявший автомобиль.

Всего же в четверг, 26 декабря, от атак беспилотников пострадали четыре человека. Ранее под удар попал боец самообороны.

Восьмилетний ребёнок и его мама ранены после вечерних взрывов под Белгородом
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