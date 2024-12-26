Число пострадавших после взрывов под Белгородом увеличилось

Posted 26 декабря, 19:50
Published 26 декабря, 19:50
Modified 26 декабря, 19:52
Updated 26 декабря, 19:52
Ещё одна женщина пострадала после удара беспилотника по таунхаусу в Разумном. У неё ушиб руки. Мирную жительницу везут в больницу.
Таким образом, число пострадавших увеличилось до трёх. Речь идёт о двух женщинах и 8-летнем ребёнке. Мальчик тоже получил ушибы, а у его матери — осколочные ранения.
Кроме того, стало известно о новых разрушениях. В соседнем таунхаусе выбило окна, повреждена дверь. Осколками посекло и рядом стоявший автомобиль.
Всего же в четверг, 26 декабря, от атак беспилотников пострадали четыре человека. Ранее под удар попал боец самообороны.