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Posted 26 декабря, 13:21

Published 26 декабря, 13:21

Modified 26 декабря, 13:21

Updated 26 декабря, 13:21

ФСБ в Крыму будет руководить силовик из Белгородской области

Бывший глава белгородского УФСБ официально получил должность в Крыму

26 декабря 2024, 13:21
Фото: 1MI. ФСБ в Крыму будет руководить силовик из Белгородской области
Сюжет
ФСБ
Подтвердилась информация о том, куда ушёл руководитель белгородского управления Александр Кулагин. Спустя три года работы в Белгородской области он возглавил управление ФСБ по Крыму. Информацию подтверждена записью в ЕГРЮЛ.

Крымское управление ФСБ возглавил бывший руководитель белгородского ведомства Александр Кулагин. Согласно записи об этом в ЕГРЮЛ, официально он вступил в должность 24 декабря.

Кулагин занимал пост руководителя управления ФСБ в Белгородской области более трёх лет. До него больше пяти лет это место держалось за Сергеем Рожковым, а ещё три года до этого — за Олегом Южаковым.

Белгородским начальником управления Федеральной службы безопасности назначен Дмитрий Богданов.

До Кулагина крымское управление возглавлял с 2018 года Леонид Михайлюк.

В УФСБ по Белгородской области назначили нового руководителя
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Крым#ФСБ#Новости Белгорода#Севастополь#Белгород#Александр Кулагин
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