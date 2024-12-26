Бывший глава белгородского УФСБ официально получил должность в Крыму

Posted 26 декабря, 13:21
Published 26 декабря, 13:21
Modified 26 декабря, 13:21
Updated 26 декабря, 13:21
Крымское управление ФСБ возглавил бывший руководитель белгородского ведомства Александр Кулагин. Согласно записи об этом в ЕГРЮЛ, официально он вступил в должность 24 декабря.
Кулагин занимал пост руководителя управления ФСБ в Белгородской области более трёх лет. До него больше пяти лет это место держалось за Сергеем Рожковым, а ещё три года до этого — за Олегом Южаковым.
Белгородским начальником управления Федеральной службы безопасности назначен Дмитрий Богданов.
До Кулагина крымское управление возглавлял с 2018 года Леонид Михайлюк.