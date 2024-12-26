Боец самообороны пострадал под Белгородом после атаки БПЛА на авто

Posted 26 декабря, 15:16
Published 26 декабря, 15:16
Modified 26 декабря, 15:18
Updated 26 декабря, 15:18
Под Белгородом после атаки БПЛА по ехавшей машине пострадал боец самообороны. Мужчина получил открытую рану ноги. Транспорт сильно повреждён.
Ещё одна машина уничтожена после атаки беспилотника в шебекинском Муроме. Водитель не пострадал — в последний момент успел выбраться из автомобиля.
Напомним, что накануне под удар ВСУ попали семь районов Белгородской области. Есть разрушения. Вместе с тем ранее несколько дней наблюдалось относительное затишье.