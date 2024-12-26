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Posted 26 декабря, 15:16

Published 26 декабря, 15:16

Modified 26 декабря, 15:18

Updated 26 декабря, 15:18

Последствия атаки БПЛА в Белгородской области

Боец самообороны пострадал под Белгородом после атаки БПЛА на авто

26 декабря 2024, 15:16
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Последствия атаки БПЛА в Белгородской области
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Черемошном. Ещё одно авто уничтожено после другой атаки беспилотника, но уже в шебекинском Муроме, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Под Белгородом после атаки БПЛА по ехавшей машине пострадал боец самообороны. Мужчина получил открытую рану ноги. Транспорт сильно повреждён.

Ещё одна машина уничтожена после атаки беспилотника в шебекинском Муроме. Водитель не пострадал — в последний момент успел выбраться из автомобиля.

Напомним, что накануне под удар ВСУ попали семь районов Белгородской области. Есть разрушения. Вместе с тем ранее несколько дней наблюдалось относительное затишье.

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