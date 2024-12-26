Белгородцев поздравляют с Новым годом герои сказок и музыканты (видео)

Posted 26 декабря, 16:08
Published 26 декабря, 16:08
Modified 26 декабря, 16:08
Updated 26 декабря, 16:08
Акции называются «Дед Мороз в каждый двор» и «Поющий автобус». В рамках первой по улицам Старого Оскола гуляют сказочные персонажи. Герои поздравляют прохожих с наступлением Нового года. С ними можно пообщаться и сфотографироваться.
В рамках второй каждый день до 28 декабря Дед Мороз и Снегурочка будут встречать старооскольцев в автобусах № 52 и № 53 любимыми новогодними песнями.
Обе праздничные активности реализуют работники учреждений культуры Старооскольского округа.