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Posted 26 декабря, 16:08

Published 26 декабря, 16:08

Modified 26 декабря, 16:08

Updated 26 декабря, 16:08

Новогодние концерты устраивают прямо в автобусах

Белгородцев поздравляют с Новым годом герои сказок и музыканты (видео)

26 декабря 2024, 16:08
Фото: кадр из видео администрации Старооскольского городского округа. Новогодние концерты устраивают прямо в автобусах

В Старом Осколе проводят предновогодние акции

Сюжет
Новый год
Всё новогоднее настроение, кажется, сконцентрировалось в Старом Осколе. Там сейчас действуют сразу две предновогодние акции по поздравлению местных жителей. Людям дарят чувство скорого наступления праздника на улицах и в общественном транспорте, рассказали в окружной администрации.

Акции называются «Дед Мороз в каждый двор» и «Поющий автобус». В рамках первой по улицам Старого Оскола гуляют сказочные персонажи. Герои поздравляют прохожих с наступлением Нового года. С ними можно пообщаться и сфотографироваться.

В рамках второй каждый день до 28 декабря Дед Мороз и Снегурочка будут встречать старооскольцев в автобусах № 52 и № 53 любимыми новогодними песнями.

Обе праздничные активности реализуют работники учреждений культуры Старооскольского округа.

Видео: Администрация Старооскольского городского округа в «Вконтакте». Акция «Поющий автобус»
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#Валерия Колесникова#Город#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Новый год#Дед мороз#Снегурочка#Новости Старого Оскола#Поющий автобус#Новогодние акции
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