Белгородцев поздравляют с Новым годом герои сказок и музыканты (видео)

В Старом Осколе проводят предновогодние акции

Сюжет Новый год

Всё новогоднее настроение, кажется, сконцентрировалось в Старом Осколе. Там сейчас действуют сразу две предновогодние акции по поздравлению местных жителей. Людям дарят чувство скорого наступления праздника на улицах и в общественном транспорте, рассказали в окружной администрации.