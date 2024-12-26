Белгородские учёные из БГТУ им. В. Г. Шухова улучшают урожайность почв

Posted 26 декабря, 07:48
Published 26 декабря, 07:48
Modified 26 декабря, 07:50
Updated 26 декабря, 07:50
Новый мелиорант обладает продолжительным эффектом, что позволяет сократить количество необходимых повторных применений. Проект реализуется в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
Создание и внедрение данного удобрения откроет новые перспективы для развития сельского хозяйства. Производители смогут расширить свой ассортимент, предложив на рынок продукцию с улучшенными характеристиками и высокой конкурентоспособностью. Это обеспечит фермеров и агропромышленные предприятия эффективным инструментом для повышения урожайности и улучшения качества сельхозпродукции.
Благодаря долговечному действию удобрения, его потребуется вносить реже, что снизит затраты на закупку и трудозатраты. В районах с кислотными или щелочными почвами, а также в зонах, пострадавших от загрязнения, новое удобрение поможет восстановить плодородие и улучшить экологическое состояние почвы. В конечном итоге, разработка принесёт значительную пользу всем, кто заинтересован в устойчивом развитии сельского хозяйства и повышении качества продукции.
Суть нового изобретения заключается в разработке гранулированного мелиоранта с длительным действием, который эффективно ускоряет процесс нейтрализации кислых почв и повышает их плодородие. Основные составляющие мелиоранта включают в себя карбонатную основу, жидкое связующее, гуминовые препараты и биостимулирующие добавки.
Карбонатная основа помогает нейтрализовать кислотность почвы, а жидкое связующее обеспечивает равномерное распределение всех компонентов мелиоранта. Гуминовые препараты улучшают структуру почвы и её способность удерживать влагу и питательные вещества. Биостимулирующие добавки способствуют лучшему усвоению удобрений растениями и их росту.
Этот мелиорант позволяет быстро оценить эффективность его использования и оптимальную дозировку при нейтрализации кислых почв. В итоге, применение изобретения может значительно улучшить результаты сельскохозяйственных работ и повысить качество сельскохозяйственной продукции.
Идея создания мелиорантов появилась как ответ на насущные задачи современного сельского хозяйства — обеспечение высокой урожайности при сохранении экологической устойчивости и здоровья почвы. В условиях изменения климата, возрастающей антропогенной нагрузки и истощения ресурсов вопрос поддержания плодородия земель становится всё более актуальным. Традиционные методы обработки почвы часто приводят к её деградации, снижению содержания питательных веществ и ослаблению биологической активности. Этот вопрос особенно остро стоит в зонах с неблагоприятными условиями, такими как высокая кислотность или засоленность почв, а также на территориях, подверженных воздействию горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Все эти факторы негативно влияют на способность растений усваивать питательные вещества, делая их более уязвимыми к болезням и вредителям.
Опыт показал, что традиционные мелиоранты действуют медленно, требуют больших объёмов и не всегда дают ожидаемые результаты. В связи с этим белгородские исследователи работают над созданием новых эффективных формул и технологий мелиорации в рамках проекта «Разработка технологии производства гранулированных мелиорантов на основе карбонатных пород пролонгированного действия». Партнёром в этом проекте выступает компания ООО «ЭкоТехПласт».
На рынке существует широкий выбор мелиорантов, однако данный продукт выделяется своей уникальностью, благодаря оптимальному сочетанию состава, формы выпуска, продолжительности действия и технологии производства. Хотя можно найти аналоги по отдельным компонентам или характеристикам, но полного аналога нет. Конкуренцию составляют мелиоранты с схожим эффектом, но, как правило, с отличающимся составом. Главным недостатком аналогичных продуктов является низкая общая урожайность на протяжении всего севооборота.
На текущем этапе реализации проекта был зарегистрирован секрет производства (ноу-хау), и в ближайшее время планируется подача заявки на патент. К концу 2025 года команда ученых в сотрудничестве с промышленным партнером намерена запустить в эксплуатацию лабораторный участок для производства гранулятов сельскохозяйственного назначения, с возможностью выпуска до 100 кг в час.
«Цель проекта — создать мелиорант пролонгированного действия, который будет действовать быстрее, потребует меньших дозировок применения и обеспечит длительный положительный эффект на плодородие почвы. Использование карбонатных пород в качестве основы обеспечивает доступность и экологическую чистоту получаемого продукта. Таким образом, идея проекта выросла из стремления найти оптимальное решение задачи по повышению плодородия почв с помощью современных технологий и доступных материалов. Внедрение нашей разработки в агропромышленный комплекс позволит повысить устойчивость и высокую продуктивность сельского хозяйства» — отметил руководитель проекта, канд.техн.наук, доцент кафедры промышленной экологии БГТУ им. В. Г. Шухова Рубанов Юрий Константинович.