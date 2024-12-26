Белгородские учёные из БГТУ им. В. Г. Шухова улучшают урожайность почв

Идея создания мелиорантов появилась как ответ на насущные задачи современного сельского хозяйства — обеспечение высокой урожайности при сохранении экологической устойчивости и здоровья почвы. В условиях изменения климата, возрастающей антропогенной нагрузки и истощения ресурсов вопрос поддержания плодородия земель становится всё более актуальным. Традиционные методы обработки почвы часто приводят к её деградации, снижению содержания питательных веществ и ослаблению биологической активности. Этот вопрос особенно остро стоит в зонах с неблагоприятными условиями, такими как высокая кислотность или засоленность почв, а также на территориях, подверженных воздействию горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Все эти факторы негативно влияют на способность растений усваивать питательные вещества, делая их более уязвимыми к болезням и вредителям.