Белгородец обменял микроволновку соседки на водку и хотел сдать взрыватели на лом

Белгородца осудили за хранение взрывателей и кражу микроволновки

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Сразу под несколько статей попал житель села Головчино в Грайворонском округе. Ранее судимый мужчина нашёл в лесополосе 13 взрывателей. Он также был причастен к краже микроволновки. Следующие несколько лет он проведёт в тюрьме, рассказали в районном суде.