Белгородец обменял микроволновку соседки на водку и хотел сдать взрыватели на лом

Posted 26 декабря, 10:28
Published 26 декабря, 10:28
Modified 26 декабря, 10:28
Updated 26 декабря, 10:28
Найденные взрыватели мужчина решил реализовать — сдать на лом чёрного металла. Для этого он принёс взрыватели домой и хранил их в хозпостройке, пока их не изъяли полицейские.
Выяснилось, что он также украл из дома соседки микроволновку, которую потом сбыл, но за бутылку водки.
Грайворонский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и девять месяцев. Белгородец подал апелляцию, но решение осталось без изменений.