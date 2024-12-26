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Posted 26 декабря, 10:28

Published 26 декабря, 10:28

Modified 26 декабря, 10:28

Updated 26 декабря, 10:28

Суд лишил свободы жителя приграничья

Белгородец обменял микроволновку соседки на водку и хотел сдать взрыватели на лом

26 декабря 2024, 10:28
Фото: 1MI. Суд лишил свободы жителя приграничья

Белгородца осудили за хранение взрывателей и кражу микроволновки

Сюжет
Кража
Сразу под несколько статей попал житель села Головчино в Грайворонском округе. Ранее судимый мужчина нашёл в лесополосе 13 взрывателей. Он также был причастен к краже микроволновки. Следующие несколько лет он проведёт в тюрьме, рассказали в районном суде.

Найденные взрыватели мужчина решил реализовать — сдать на лом чёрного металла. Для этого он принёс взрыватели домой и хранил их в хозпостройке, пока их не изъяли полицейские.

Выяснилось, что он также украл из дома соседки микроволновку, которую потом сбыл, но за бутылку водки.

Грайворонский районный суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и девять месяцев. Белгородец подал апелляцию, но решение осталось без изменений.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Кража#Суд#Белгород#Грайворонский горокруг#Приграничье#Взрывные устройства
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