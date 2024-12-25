Задержан белгородец, следивший за школьницей и пытавшийся заглянуть ей под юбку

Posted 25 декабря, 12:58
Published 25 декабря, 12:58
Modified 25 декабря, 13:03
Updated 25 декабря, 13:03
Сотрудники Следственного отдела по Старому Осколу СК РФ задержали 47-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении действий сексуального характера, направленных против половой неприкосновенности, и нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137, п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 2 ст. 135 УК РФ).
Выяснилось, что староосколец может быть причастен и к другим преступлениям. Предварительно, в апреле 2020 года он совершал похожие вещи в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы, а в сентябре 2023 года и развратные.
Скоро мужчине предъявят обвинения, суду направили ходатайство о заключении под стражу.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.