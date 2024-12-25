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Posted 25 декабря, 12:58

Published 25 декабря, 12:58

Modified 25 декабря, 13:03

Updated 25 декабря, 13:03

Задержан белгородец, следивший за школьницей и пытавшийся заглянуть ей под юбку

Задержан белгородец, следивший за школьницей и пытавшийся заглянуть ей под юбку

25 декабря 2024, 12:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Старого Оскола
Правоохранители увидели в Сети видео, где мужчина в микрорайоне Дубрава в Старом Осколе идёт за несовершеннолетней девочкой и снимает на телефон у неё под юбкой. Они установили его личность.

Сотрудники Следственного отдела по Старому Осколу СК РФ задержали 47-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении действий сексуального характера, направленных против половой неприкосновенности, и нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137, п. «б» ч. 4 ст. 132 и ч. 2 ст. 135 УК РФ).

Выяснилось, что староосколец может быть причастен и к другим преступлениям. Предварительно, в апреле 2020 года он совершал похожие вещи в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы, а в сентябре 2023 года и развратные.

Скоро мужчине предъявят обвинения, суду направили ходатайство о заключении под стражу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.

Чиновника подозревают в краже у военных, а у белгородцев — проблемы с отоплением?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Задержание#Несовершеннолетние#Новости Старого Оскола#Дубрава#Белгород
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