Выход на новый уровень: что T2 успела до Нового года

Кроме того, оператор за три месяца смог развернуть VoLTE в 69 регионах РФ, в том числе в Белгородской области. Сервис обеспечивает мгновенное соединение с собеседником по сети 4G (LTE), высокое качество передачи речи и отсутствие посторонних шумов. Благодаря технологии клиент может прямо во время разговора пользоваться интернетом на высокой скорости или не останавливать раздачу в режиме модема. Вызовы тарифицируются как обычный голосовой трафик, не расходуя включенный в тариф пакет гигабайтов.