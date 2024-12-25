«Всё приграничье встанет»: белгородцам ответили на претензии о нехватке украшений

Гладков ответил на вопрос о новогодней иллюминации в Старом Осколе

Сюжет Новый год

Сначала белгородцы спрашивали, зачем власти потратили деньги на закупку украшений к Новому году, если обещали этого не делать, а теперь — почему не закупили дополнительных световых элементов. Конкретная претензия поступила из Старого Оскола. Что сказал губернатор Вячеслав Гладков?