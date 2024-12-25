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Posted 25 декабря, 07:20

Published 25 декабря, 07:20

Modified 25 декабря, 07:22

Updated 25 декабря, 07:22

Не всем старооскольцам хватило новогодней иллюминации

«Всё приграничье встанет»: белгородцам ответили на претензии о нехватке украшений

25 декабря 2024, 07:20
Фото: 1MI. Не всем старооскольцам хватило новогодней иллюминации

Гладков ответил на вопрос о новогодней иллюминации в Старом Осколе

Сюжет
Новый год
Сначала белгородцы спрашивали, зачем власти потратили деньги на закупку украшений к Новому году, если обещали этого не делать, а теперь — почему не закупили дополнительных световых элементов. Конкретная претензия поступила из Старого Оскола. Что сказал губернатор Вячеслав Гладков?

Сколько людей, столько и мнений, считает губернатор. С одной стороны, власти встречают жесточайшую критику от семей, где воюют или погибли военные. Они считают, что на украшения тратится слишком много денег.

«Я думаю, что всё приграничье, конечно, встанет и скажет: „Вам что, заняться нечем? Смотрите, что у нас происходит. Какие праздничные иллюминации?"" — сказал губернатор.

С другой стороны, Старый Оскол живёт практически мирной жизнью, поэтому желание местных жителей увидеть праздник абсолютно понятно.

Вячеслав Гладков подчеркнул, что украшать город нужно будет «после войны», а пока все претензии будет отрабатывать новый глава муниципалитета.

В Белгороде тем временем горожане возмутились, когда узнали, что власти всё-таки потратились на новые украшения к празднику. Мэру даже пришлось за это оправдываться.

«Не планировали»: мэр Белгорода оправдался за закупку украшений к Новому году
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