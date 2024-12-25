«Всё приграничье встанет»: белгородцам ответили на претензии о нехватке украшений

Posted 25 декабря, 07:20
Published 25 декабря, 07:20
Modified 25 декабря, 07:22
Updated 25 декабря, 07:22
Сколько людей, столько и мнений, считает губернатор. С одной стороны, власти встречают жесточайшую критику от семей, где воюют или погибли военные. Они считают, что на украшения тратится слишком много денег.
«Я думаю, что всё приграничье, конечно, встанет и скажет: „Вам что, заняться нечем? Смотрите, что у нас происходит. Какие праздничные иллюминации?"" — сказал губернатор.
С другой стороны, Старый Оскол живёт практически мирной жизнью, поэтому желание местных жителей увидеть праздник абсолютно понятно.
Вячеслав Гладков подчеркнул, что украшать город нужно будет «после войны», а пока все претензии будет отрабатывать новый глава муниципалитета.
В Белгороде тем временем горожане возмутились, когда узнали, что власти всё-таки потратились на новые украшения к празднику. Мэру даже пришлось за это оправдываться.