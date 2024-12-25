ВСУ атаковали четыре автомобиля белгородцев. Есть ли пострадавшие?

Posted 25 декабря, 13:30
Published 25 декабря, 13:30
Modified 25 декабря, 13:32
Updated 25 декабря, 13:32
Первый дрон нанёс удар по грузовому автомобилю на трассе Белгород — Шебекино. Из-за атаки по транспорту повреждения получила тормозная система. Другой дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю на трассе Муром — Нечаевка, из-за чего в машине посекло кузов.
Под удар ВСУ попал и Валуйский округ: в селе Долгое FPV-дрон выбил остекление и посек кузов.
В селе Нечаевка Белгородского района беспилотник врезался в дерево и сдетонировал. Повреждения получил стоящий рядом легковой автомообиль. В транспорте выбило стёкла и посекло кузов.