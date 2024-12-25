ВСУ атаковали четыре автомобиля белгородцев. Есть ли пострадавшие?

Первый дрон нанёс удар по грузовому автомобилю на трассе Белгород — Шебекино. Из-за атаки по транспорту повреждения получила тормозная система. Другой дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю на трассе Муром — Нечаевка, из-за чего в машине посекло кузов.