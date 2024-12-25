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Posted 25 декабря, 13:30

Published 25 декабря, 13:30

Modified 25 декабря, 13:32

Updated 25 декабря, 13:32

Четыре беспилотника атаковали автомобили в белгородском приграничье

ВСУ атаковали четыре автомобиля белгородцев. Есть ли пострадавшие?

25 декабря 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney.

Четыре беспилотника атаковали автомобили в белгородском приграничье

Сегодня, 25 декабря, ВСУ ударили по четырём автомобилям в Белгородской области. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Первый дрон нанёс удар по грузовому автомобилю на трассе Белгород — Шебекино. Из-за атаки по транспорту повреждения получила тормозная система. Другой дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю на трассе Муром — Нечаевка, из-за чего в машине посекло кузов.

Под удар ВСУ попал и Валуйский округ: в селе Долгое FPV-дрон выбил остекление и посек кузов.

В селе Нечаевка Белгородского района беспилотник врезался в дерево и сдетонировал. Повреждения получил стоящий рядом легковой автомообиль. В транспорте выбило стёкла и посекло кузов.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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