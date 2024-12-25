Владимир Ефимов: В Москве реорганизуют еще несколько участков в рамках программы КРТ

Posted 25 декабря, 15:17
Published 25 декабря, 15:17
Modified 25 декабря, 15:17
Updated 25 декабря, 15:17
Такой информацией поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что работа предусмотрена программой комплексного развития территорий (КРТ). Для этих целей определены одиннадцать неэффективно используемых пространств. Работа на всех участках будет проводиться в рамках одного проекта редевелопмента. Здесь возведут современные жилые и социальные объекты, а также здания общественно-делового назначения. Общая площадь недвижимости — 659 260 квадратных метров. В проект инвестируют сто сорок шесть миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне более 3,2 миллиарда рублей. Участки для редевелопмента расположены в двух районах: Дмитровский и Лианозово. Реализация проекта обеспечит появление более 7200 рабочих мест, пишет mos.ru.
Площадки локализованы вблизи от станции Лианозово первого Московского центрального диаметра, а также от станции метро «Лианозово».
Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, вместо устаревших зданий на площадках, определенных для проекта, построят современные многоквартирные дома. Общая площадь жилых помещений составит 415 410 квадратных метров, а площадь объектов коммерческого и социального назначения — 243 850 квадратных метров. В рамках реорганизации запланировано строительство детского сада на 350 мест, образовательного комплекса на 1000 человек и подстанции скорой помощи на шесть машин. Кроме этого, здесь появится ТЦ с ФОКом и здание управления МВД. Максим Гаман также рассказал, что на территории площадью 0,82 гектара планируют обустроить конечную станцию наземного общественного транспорта.
Создание современных многофункциональных жилых кварталов в городе осуществляется в рамках программы КРТ и предусматривает проектирование дорог, современного жилья и всей необходимой инфраструктуры на неэффективно используемой земле и на месте бывших промзон. На настоящий момент в столице на разных этапах проработки и реализации находится 236 проектов по программе КРТ, в рамках которых планируется реорганизация территорий общей площадью более 3100 га. Работа ведется в соответствии с задачей, поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным.