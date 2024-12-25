Владимир Ефимов: В Москве реорганизуют еще несколько участков в рамках программы КРТ

Он уточнил, что работа предусмотрена программой комплексного развития территорий (КРТ). Для этих целей определены одиннадцать неэффективно используемых пространств. Работа на всех участках будет проводиться в рамках одного проекта редевелопмента. Здесь возведут современные жилые и социальные объекты, а также здания общественно-делового назначения. Общая площадь недвижимости — 659 260 квадратных метров. В проект инвестируют сто сорок шесть миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект ожидается на уровне более 3,2 миллиарда рублей. Участки для редевелопмента расположены в двух районах: Дмитровский и Лианозово. Реализация проекта обеспечит появление более 7200 рабочих мест, пишет mos.ru.