В Белгороде призвали наказать мужчину, «навалившего кучу» в историческом месте

Posted 25 декабря, 12:24
Published 25 декабря, 12:24
Modified 25 декабря, 12:24
Updated 25 декабря, 12:24
Краевед Павел Альбощий обратился к журналистам с просьбой рассказать об инциденте, произошедшем на месте строительства «Белого квартала».
Там сохранилась часть фундамента старого монастыря — келейного корпуса Обители Троицы и Святителя Иоасафа. Альбощий с волонтёрами укрыли его от непогоды, а позже обнаружили, что один из строителей там «навалил кучу».
Краевед призвал привлечь ответственного за оскорбление чувств верующих.
«В день 270-летия памяти Святителя нашего Иоасафа под выявленной археологами и накрытой нами стеной келейного корпуса, где жили и служили подвижники и мученики, и в десяти метрах от алтаря нынешней митрополии один из рабочих „Белого квартала“ недавно навалил кучу», — возмутился краевед.
«Место происшествия» Альбощий снял и прислал журналистам.