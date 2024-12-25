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Posted 25 декабря, 12:24

Published 25 декабря, 12:24

Modified 25 декабря, 12:24

Updated 25 декабря, 12:24

Строительство «Белого квартала» в Белгороде

В Белгороде призвали наказать мужчину, «навалившего кучу» в историческом месте

25 декабря 2024, 12:24
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Строительство «Белого квартала» в Белгороде

Белгородский краевед рассказал о странном инциденте в будущем «Белом квартале»

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Строительство
По словам Павла Альбощего, недобросовестный рабочий справил нужду в не просто неположенном, а очень важном с культурной точки зрения месте. Это, по его мнению, похоже на оскорбление чувств верующих, пишет «Фонарь».

Краевед Павел Альбощий обратился к журналистам с просьбой рассказать об инциденте, произошедшем на месте строительства «Белого квартала».

Там сохранилась часть фундамента старого монастыря — келейного корпуса Обители Троицы и Святителя Иоасафа. Альбощий с волонтёрами укрыли его от непогоды, а позже обнаружили, что один из строителей там «навалил кучу».

Краевед призвал привлечь ответственного за оскорбление чувств верующих.

«В день 270-летия памяти Святителя нашего Иоасафа под выявленной археологами и накрытой нами стеной келейного корпуса, где жили и служили подвижники и мученики, и в десяти метрах от алтаря нынешней митрополии один из рабочих „Белого квартала“ недавно навалил кучу», — возмутился краевед.

«Место происшествия» Альбощий снял и прислал журналистам.

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