В Белгороде призвали наказать мужчину, «навалившего кучу» в историческом месте

Белгородский краевед рассказал о странном инциденте в будущем «Белом квартале»

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По словам Павла Альбощего, недобросовестный рабочий справил нужду в не просто неположенном, а очень важном с культурной точки зрения месте. Это, по его мнению, похоже на оскорбление чувств верующих, пишет «Фонарь».