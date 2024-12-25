В 2024 году россияне оплатили покупки улыбкой более 25 миллионов раз

Чаще всего россияне расплачиваются улыбкой с 12:00 до 16:00 — в обеденное время, а также в период с 16:00 до 20:00, когда заканчивается рабочий день. Ещё один пик активности приходится на утренние часы с 8:00 до 10:00. Анализ категорий оплат показывает, что россияне предпочитают использовать эту технологию в магазинах продуктов, кафе, ресторанах и аптеках. Наибольшая популярность услуги отмечена в сетях «Красное & Белое», «ВкусВилл», «Бристоль», Fix Price, «Лента», Spar и аптеках «Апрель».