В 2024 году россияне оплатили покупки улыбкой более 25 миллионов раз

Posted 25 декабря, 08:10
Published 25 декабря, 08:10
Modified 25 декабря, 08:12
Updated 25 декабря, 08:12
Более 2 миллионов граждан воспользовались сервисом в 2024 году. Наибольшее число транзакций было зафиксировано в столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Однако 76% всех операций приходятся на другие регионы России. Доля Москвы составила 18%, а Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 7%.
Самыми активными городами по числу оплат стали Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Северодвинск. Кроме них, в десятку лидеров вошли, по убыванию: Сыктывкар, Красногорск, Иркутск, Екатеринбург, Архангельск, Кострома и Тюмень.
Самая дорогая покупка, оплаченная с помощью биометрии, — легковой автомобиль стоимостью 5,7 миллиона рублей, приобретённый в Санкт-Петербурге. Также отметился случай оплаты ювелирных украшений на сумму свыше 2 миллионов рублей в Москве.
Чаще всего россияне расплачиваются улыбкой с 12:00 до 16:00 — в обеденное время, а также в период с 16:00 до 20:00, когда заканчивается рабочий день. Ещё один пик активности приходится на утренние часы с 8:00 до 10:00. Анализ категорий оплат показывает, что россияне предпочитают использовать эту технологию в магазинах продуктов, кафе, ресторанах и аптеках. Наибольшая популярность услуги отмечена в сетях «Красное & Белое», «ВкусВилл», «Бристоль», Fix Price, «Лента», Spar и аптеках «Апрель».