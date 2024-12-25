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Posted 25 декабря, 08:10

Published 25 декабря, 08:10

Modified 25 декабря, 08:12

Updated 25 декабря, 08:12

В 2024 году россияне оплатили покупки улыбкой более 25 миллионов раз

В 2024 году россияне оплатили покупки улыбкой более 25 миллионов раз

25 декабря 2024, 08:10
Фото: 1MI.
Сбербанк обнародовал данные о количестве транзакций, совершённых с помощью оплаты улыбкой за текущий год. За 12 месяцев ежемесячное число таких операций увеличилось в 14 раз: с около 500 тысяч в январе до свыше 6 миллионов в декабре.

Более 2 миллионов граждан воспользовались сервисом в 2024 году. Наибольшее число транзакций было зафиксировано в столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Однако 76% всех операций приходятся на другие регионы России. Доля Москвы составила 18%, а Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 7%.

Самыми активными городами по числу оплат стали Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Северодвинск. Кроме них, в десятку лидеров вошли, по убыванию: Сыктывкар, Красногорск, Иркутск, Екатеринбург, Архангельск, Кострома и Тюмень.

Самая дорогая покупка, оплаченная с помощью биометрии, — легковой автомобиль стоимостью 5,7 миллиона рублей, приобретённый в Санкт-Петербурге. Также отметился случай оплаты ювелирных украшений на сумму свыше 2 миллионов рублей в Москве.

Чаще всего россияне расплачиваются улыбкой с 12:00 до 16:00 — в обеденное время, а также в период с 16:00 до 20:00, когда заканчивается рабочий день. Ещё один пик активности приходится на утренние часы с 8:00 до 10:00. Анализ категорий оплат показывает, что россияне предпочитают использовать эту технологию в магазинах продуктов, кафе, ресторанах и аптеках. Наибольшая популярность услуги отмечена в сетях «Красное & Белое», «ВкусВилл», «Бристоль», Fix Price, «Лента», Spar и аптеках «Апрель».

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