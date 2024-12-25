«Теперь придётся жить за двоих»: белгородцу провели пересадку печени

Posted 25 декабря, 07:03
Published 25 декабря, 07:03
Modified 25 декабря, 11:14
Updated 25 декабря, 11:14
Александр Солошенко, заведующий хирургическим отделением № 1 белгородской областной больницы Святителя Иоасафа, рассказал, что здесь с 2007 года занимаются мультиорганным забором, то есть от одного донора можно забрать несколько органов, а не один. В Черноземье подобные медицинские технологии используют также в Воронеже, а в Курске пока что только вводят в практику.
«Первую трансплантацию мы, конечно, исполняли вместе с нашими коллегами из ведущих федеральных центров. Это институт Склифосовского, Российский научный центр хирургии. Мы проходили там обучение. <…> Начинали с родственной трансплантации почек», — рассказал хирург.
Тогда Белгород посетил Ян Мойсюк, ведущий хирург МОНИКИ, организовавший практику для белгородских специалистов.
В случае Сергея Николаевича, рассказывает Солошенко, причиной пересадки печени оказался гепатит C. С вирусом в организме пациента смогли справиться, однако функциональность и состояние печени улучшить в данном случае невозможно. Проблемы с органом представляли угрозу жизни белгородца.
Операцию провели 10 дней назад. Она прошла успешно. Сейчас пациента уже перевели в терапевтическое отделение. Лечащий врач Сергея Николаевича отмечает, что мужчина весьма активный человек, поэтому для него это было крайне важно.
«Операция производилась довольно большой группой сотрудников областной больницы. Это не значит, что бригада состояла из трёх-четырёх человек, нет. Фактически — вся больница и несколько отделений», — уточняет специалист.
Подобных операций по трансплантации печени в практике областной больницы провели более 60. Перед этим донор проходит внушительный список обследований. Даже ОРВИ может стать противопоказанием.
«Просто не обращал внимания. Началось всё с самой страшной болезни — гепатит С. Заразился давно, а обнаружили только в 2018 году. И вот с тех пор печень приходит в негодность. И в течение пяти лет лечения никаких изменений не было. В общем недолго оставалось играть музыке», — говорит Сергей Николаевич о том, почему оказался на операционном столе.
Мужчина считает, что его спасли хирурги с золотыми руками. Услышав, что после трансплантации придётся по-особому питаться, он мог ответить только, что ждал этого очень долго.
«Я три года ждал. В первый раз приезжал — не подошёл [донор — прим. ред.] по генетике. А в этот раз, слава Богу, получилось. <…> Возможно пережить всё [о реабилитации — прим. ред.]. Теперь придётся жить за двоих. Сами понимаете, почему».
Белгородец поделился, что ему уже можно садиться и понемногу ходить. В новом отделении все ему знакомы, так как там он лечился всё это время.
«Всё знакомо, все родные», — добавил Сергей Николаевич.
Диеты и ограничения пациента не пугают. Самое главное для него — не заразиться вновь «какими-нибудь бактериями». До этого белгородец был в статусе инвалида, а теперь Сергей Николаевич рвётся поскорее начать работать. Говорит, что будет энергетиком.
Сергей Прибылов рассказал, что реализованное в учреждении направление трансплантологии является частью федеральной программы, которая действует как раз с 2007 года. По мнению врача, этот проект весьма сложный, так как для его запуска провели множество исследований по совместимости донорских органов, с листами ожидания для пациентов.
Кроме 60 операций по пересадке печени, 180 жителям Белгородской области трансплантировали почки, ещё 12 пациентов получили от доноров сердце.
«Это пациенты, которые нуждаются в последующем постоянном наблюдении, приёме специальных лекарств. И, естественно, мы продолжаем наблюдать за нашими пациентами. Все живы, продолжают активно и полноценно жить», — поделился Сергей Прибылов.
7 ноября 2023 года губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что впервые за четыре года в областной больнице провели пересадку сердца. Пациентом стал 37-летний мужчина. Кроме того, в тот же день в горбольнице № 2 Белгорода провели ещё одну уникальную операцию — 3D-лапароскопию. Операция заняла всего 25 минут и «без крови», в отличие от уже привычных операций. К тому же, при этом сокращается и срок реабилитации.