bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 07:03

Published 25 декабря, 07:03

Modified 25 декабря, 11:14

Updated 25 декабря, 11:14

Пациент после операции в Белгороде

«Теперь придётся жить за двоих»: белгородцу провели пересадку печени

25 декабря 2024, 07:03
Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru. Пациент после операции в Белгороде

Белгородские хирурги поделились успешным опытом пересадки печени

Сюжет
Новости Белгорода
10 дней назад в областной больнице Святителя Иоасафа белгородцу Сергею Николаевичу специалисты провели пересадку печени. Пациент уже может ходить и скорее рвётся на работу.

Комментарий хирурга и лечащего врача

Александр Солошенко, заведующий хирургическим отделением № 1 белгородской областной больницы Святителя Иоасафа, рассказал, что здесь с 2007 года занимаются мультиорганным забором, то есть от одного донора можно забрать несколько органов, а не один. В Черноземье подобные медицинские технологии используют также в Воронеже, а в Курске пока что только вводят в практику.

«Первую трансплантацию мы, конечно, исполняли вместе с нашими коллегами из ведущих федеральных центров. Это институт Склифосовского, Российский научный центр хирургии. Мы проходили там обучение. <…> Начинали с родственной трансплантации почек», — рассказал хирург.

Тогда Белгород посетил Ян Мойсюк, ведущий хирург МОНИКИ, организовавший практику для белгородских специалистов.

В случае Сергея Николаевича, рассказывает Солошенко, причиной пересадки печени оказался гепатит C. С вирусом в организме пациента смогли справиться, однако функциональность и состояние печени улучшить в данном случае невозможно. Проблемы с органом представляли угрозу жизни белгородца.

Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени
Проведение операции по трансплантации печени. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Операцию провели 10 дней назад. Она прошла успешно. Сейчас пациента уже перевели в терапевтическое отделение. Лечащий врач Сергея Николаевича отмечает, что мужчина весьма активный человек, поэтому для него это было крайне важно.

«Операция производилась довольно большой группой сотрудников областной больницы. Это не значит, что бригада состояла из трёх-четырёх человек, нет. Фактически — вся больница и несколько отделений», — уточняет специалист.
После операции
После операции
После операции. Фото: Сергей Гибелев

Подобных операций по трансплантации печени в практике областной больницы провели более 60. Перед этим донор проходит внушительный список обследований. Даже ОРВИ может стать противопоказанием.

Лечащий врач Сергея Николаевича
Лечащий врач Сергея Николаевича
Лечащий врач Сергея Николаевича
Лечащий врач Сергея Николаевича. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Как себя чувствует пациент после операции?

«Просто не обращал внимания. Началось всё с самой страшной болезни — гепатит С. Заразился давно, а обнаружили только в 2018 году. И вот с тех пор печень приходит в негодность. И в течение пяти лет лечения никаких изменений не было. В общем недолго оставалось играть музыке», — говорит Сергей Николаевич о том, почему оказался на операционном столе.
Сергей Николаевич
Палата Сергея Николаевича
Сергей Николаевич
Терапевтическое отделение
Сергей Николаевич. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Мужчина считает, что его спасли хирурги с золотыми руками. Услышав, что после трансплантации придётся по-особому питаться, он мог ответить только, что ждал этого очень долго.

«Я три года ждал. В первый раз приезжал — не подошёл [донор — прим. ред.] по генетике. А в этот раз, слава Богу, получилось. <…> Возможно пережить всё [о реабилитации — прим. ред.]. Теперь придётся жить за двоих. Сами понимаете, почему».

Белгородец поделился, что ему уже можно садиться и понемногу ходить. В новом отделении все ему знакомы, так как там он лечился всё это время.

«Всё знакомо, все родные», — добавил Сергей Николаевич.

Диеты и ограничения пациента не пугают. Самое главное для него — не заразиться вновь «какими-нибудь бактериями». До этого белгородец был в статусе инвалида, а теперь Сергей Николаевич рвётся поскорее начать работать. Говорит, что будет энергетиком.

Операционный блок областной больницы Святителя Иоасафа
Операционный блок областной больницы Святителя Иоасафа
Операционный блок областной больницы Святителя Иоасафа
Операционный блок областной больницы Святителя Иоасафа
Операционный блок областной больницы Святителя Иоасафа. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

Комментарий заместителя главврача по медицинской части

Сергей Прибылов рассказал, что реализованное в учреждении направление трансплантологии является частью федеральной программы, которая действует как раз с 2007 года. По мнению врача, этот проект весьма сложный, так как для его запуска провели множество исследований по совместимости донорских органов, с листами ожидания для пациентов.

Кроме 60 операций по пересадке печени, 180 жителям Белгородской области трансплантировали почки, ещё 12 пациентов получили от доноров сердце.

«Это пациенты, которые нуждаются в последующем постоянном наблюдении, приёме специальных лекарств. И, естественно, мы продолжаем наблюдать за нашими пациентами. Все живы, продолжают активно и полноценно жить», — поделился Сергей Прибылов.
Сергей Прибылов
Областная больница имени Святителя Иоасафа
Облбольница Белгорода
Сергей Прибылов
Сергей Прибылов. Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru

7 ноября 2023 года губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что впервые за четыре года в областной больнице провели пересадку сердца. Пациентом стал 37-летний мужчина. Кроме того, в тот же день в горбольнице № 2 Белгорода провели ещё одну уникальную операцию — 3D-лапароскопию. Операция заняла всего 25 минут и «без крови», в отличие от уже привычных операций. К тому же, при этом сокращается и срок реабилитации.

Углекислый газ и две камеры в животе: белгородский хирург рассказал о 3D-лапароскопии
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец рассказал, как потерял кисть и голос после обстрела 30 декабряХирурги в Белгороде удалили осколок снаряда из сердца военногоКричал от безысходности: белгородец рассказал, как был ранен сам и потерял жену
#Татьяна Лукащева#Белгородская область#Фоторепортаж#Трансплантация#Новости Белгорода#Белгород#Гепатит#Печень
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика