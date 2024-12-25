«Теперь придётся жить за двоих»: белгородцу провели пересадку печени

7 ноября 2023 года губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что впервые за четыре года в областной больнице провели пересадку сердца. Пациентом стал 37-летний мужчина. Кроме того, в тот же день в горбольнице № 2 Белгорода провели ещё одну уникальную операцию — 3D-лапароскопию. Операция заняла всего 25 минут и «без крови», в отличие от уже привычных операций. К тому же, при этом сокращается и срок реабилитации.