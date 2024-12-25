Суд отказал бизнесвумен, хотевшей сделать парковку у своего магазина в Белгороде

Арбитражный суд Белгородской области отказал предпринимательнице, которая хотела арендовать землю для погрузки-разгрузки товаров и парковки для посетителей на улице 50-летия Белгородской области. Участок ИП Копейчикова М. А. хотела получить площадью 47 кв. м возле дома № 23 по вышеуказанной улице. В комитете имущественных и земельных отношений администрации Белгорода в июне 2024 года ей в этом отказали, так как отсутствовал проект межевания территории в этом месте, а доступ к планируемой парковке ограничен шлагбаумом.