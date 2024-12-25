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Posted 25 декабря, 10:49

Published 25 декабря, 10:49

Modified 25 декабря, 10:49

Updated 25 декабря, 10:49

Суд отказал бизнесвумен, хотевшей сделать парковку у своего магазина в Белгороде

Суд отказал бизнесвумен, хотевшей сделать парковку у своего магазина в Белгороде

25 декабря 2024, 10:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Арбитражный суд Белгородской области отказал предпринимательнице, которая хотела сделать парковку перед своим магазином, из-за шлагбаума другого предпринимателя, который установлен уже почти 10 лет.

Арбитражный суд Белгородской области отказал предпринимательнице, которая хотела арендовать землю для погрузки-разгрузки товаров и парковки для посетителей на улице 50-летия Белгородской области. Участок ИП Копейчикова М. А. хотела получить площадью 47 кв. м возле дома № 23 по вышеуказанной улице. В комитете имущественных и земельных отношений администрации Белгорода в июне 2024 года ей в этом отказали, так как отсутствовал проект межевания территории в этом месте, а доступ к планируемой парковке ограничен шлагбаумом.

Свободный доступ к участку ограничен ещё с 2015 года, но предпринимательница считала, что установка шлагбаума законна и произведена администрацией города. О том, что ограничение установлено другим бизнесменом ИП Ибаевым Н. Г., узнала в августе 2024 года, когда мэрия подала в суд с требованием снести преграду.

Однако в 2015 году ныне ликвидированный комитет по управлению Западным округом администрации Белгорода согласовал установку шлагбаума, а МБУЗ «Городская детская больница», чья поликлиника также располагается недалеко, даже дало на это согласие.

Земельный участок площадью 2523 кв. м, расположенный по адресу: г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 19, используется ответчиком ИП Ибаевым Н. Г. на основании договора с мэрией от 2004 года. Он должен содержать и обслуживать землю перед ТЦ «Овен», который ему принадлежит. Шлагбаум установлен в его границах.

ИП Копейчикова М.А. и арендаторы имеют свободный доступ к территории, ведь имеют пульт для открытия шлагбаума, говорится в документах дела.

Суд отказал предпринимательнице в удовлетворении требований. Решение ещё может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Мэрия Белгорода судится с бизнесменом из-за незаконной парковки у центрального рынка
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#Алёна Мальцева#Город#Суд#Новости Белгорода#Белгород#Белгородский бизнес
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