Отсалютуем? Выживет ли белгородский «Салют» без поддержки властей

Причина неожиданная: ассоциация ПФК «Салют» не смогла принять транспорт на баланс, потому что не было денег на содержание и эксплуатацию. Пришлось выделять субсидию и на это. В феврале 2024 года китайский Yutong передали клубу на пять лет.