Отсалютуем? Выживет ли белгородский «Салют» без поддержки властей

Posted 25 декабря, 06:46
Published 25 декабря, 06:46
Modified 25 декабря, 06:49
Updated 25 декабря, 06:49
Очередная новая веха в белгородском футболе наступила в 2020 году. Проект возрождения «Салюта» двумя годами ранее — с частными инвесторами, с установками на атакующий футбол — не сработала. Денег, чтобы клуб шёл на лидирующих позициях и при этом показывал красивую игру, не хватало.
Региональные власти снова, как и в 2014–2018 годах, попросили поддержать клуб завод «Белэнергомаш-БЗЭМ». Только в этот раз название «Салют» решили оставить, а не переименовывать команду в «Энергомаш».
Ставилась задача со временем выиграть вторую лигу, однако ставку пообещали делать в первую очередь на молодые белгородские таланты.
Финансирование от предприятия на первый сезон планировалось в размере 50 миллионов рублей. До этого при Александре Щеглове бюджет был минимальным для содержания на тот момент клуба во ПФЛ — 36 млн рублей.
Из финансового отчёта клуба за 2022 и 2023 годы узнаём, что на содержание команды пошло 51,8 и 53,9 млн рублей соответственно. Кроме того 2 и 1,4 млн ушло на подготовку молодых футболистов. Сам клуб заработал на аренде, продаже билетов 1,7 и 2,2 млн рублей.
Редакция Бел.Ру обратилась с запросом в «Белэнергомаш-БЗЭМ» с просьбой рассказать о подробностях участия компании в жизни клуба, но ответа не получила.
Но уже тогда содержание футбольного стадиона оставили на балансе бюджета города. Таким образом, схему функционирования ФК «Салют» в последние годы, скорее, стоит назвать государственно-частным партнёрством: завод содержит команду, власти помогают в содержании и обновлении инфраструктуры.
Помогать пришлось во многом, в том числе, например, с покупкой нового автобуса — клуб его арендовал для поездок на выездные матчи.
Редакция Бел.Ру сделала запросы в правительство Белгородской области и в администрацию Белгорода, чтобы узнать, какую поддержку от властей региона и областного центра получил в последнее время клуб.
В региональном правительстве рассказали, что ассоциация ПФК «Салют Белгород» в 2023 году оказали помощь на 30 млн рублей, в 2024-м — на 50 млн рублей.
Эти деньги должны простимулировать развитие профессионального футбола в Белгородской области и создать хорошие условия для участия команды в соревнованиях и достигать высоких спортивных результатов — такова мотивировка вложения денег.
Планируют выделать деньги клубу из областного бюджета и в следующие три года. Министерство спорта области представило предложения по финансовой поддержке «Салюта» на 75 млн рублей.
Отметим, что в 2023 году из 30 млн рублей областной субсидии неизрасходованные в срок 12,4 млн рублей вернули в бюджет.
Из бюджета Белгорода в 2022 году клубу выделили 26,2 млн рублей. Из них 8,5 млн пошло на содержание стадиона «Салют», а 14,6 млн потратили на покупку нового автобуса.
В 2023 году 23 млн 720 тысяч городских бюджетных рублей пошло на содержание стадиона. Других трат не было.
В мэрии дополнительно сообщили, что в бюджете на 2024-26 годы и в проекте бюджета на 2025-27 расходы на профессиональный футбольный клуб не предусмотрены.
От предыдущего «Салюта» новому «Салюту» не осталось автобуса. Команда ездила на гостевые матчи на арендуемом транспорте.
В 2022 году автобус купили за счёт городского бюджета. Однако он неожиданно оказался в собственности муниципального предприятия «Аварийная служба Белгорода».
Причина неожиданная: ассоциация ПФК «Салют» не смогла принять транспорт на баланс, потому что не было денег на содержание и эксплуатацию. Пришлось выделять субсидию и на это. В феврале 2024 года китайский Yutong передали клубу на пять лет.
Планы по ремонту стадиона «Салют» обсуждают с 2022 года. Первоначально назывались сроки на 2024 год, объект передали в собственность региона.
Однако на сегодня только разрабатывают проектно-сметную документацию за счёт областного бюджета.
Тот же Щеглов в интервью Бел.Ру после смены собственников клуба сетовал на то, что бизнес не спешит вкладывать деньги в профессиональный футбол. Существует стереотип, что «футболисты играют как попало, но зарабатывают огромные деньги».
В Белгородской области с этим проблема даже на уровне второй лиги, где содержать команду можно на условные 100 млн рублей. Если же ставить задачу выступать хотя бы в ФНЛ, там траты увеличиваются в пять и более раз.
В новых условиях жизни приграничного региона, когда команда даже не может проводить матчи в родном городе, ожидать спонсора с более амбициозными задачами не стоит. Скорее, стоит вопрос о сохранении, выживании клуба. До лучших времён.