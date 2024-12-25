Новогодних украшений больше, чем туалетов: как в Белгороде решат насущную проблему

В Белгороде дополнительно установят 15 модульных туалетов

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Если украшений к Новому году жителям Белгорода оказалось многовато, то с туалетами они ощутили дефицит. Одна из горожанок спросила, есть ли в городе вообще точки для общественного пользования и собираются ли установить ещё? Ответил мэр.