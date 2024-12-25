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Posted 25 декабря, 09:19

Published 25 декабря, 09:19

Modified 25 декабря, 09:19

Updated 25 декабря, 09:19

Белгородцы просят поставить дополнительные общественные туалеты

Новогодних украшений больше, чем туалетов: как в Белгороде решат насущную проблему

25 декабря 2024, 09:19
Фото: 1MI. Белгородцы просят поставить дополнительные общественные туалеты

В Белгороде дополнительно установят 15 модульных туалетов

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Новости Белгорода
Если украшений к Новому году жителям Белгорода оказалось многовато, то с туалетами они ощутили дефицит. Одна из горожанок спросила, есть ли в городе вообще точки для общественного пользования и собираются ли установить ещё? Ответил мэр.

На данный момент в областном центре, говорит мэр Валентин Демидов, установлено 20 бесплатных муниципальных общественных туалетов. Пять из них появились в уходящем году.

В начале 2025 года планируется разместить ещё 15 туалетов. Все они будут находиться в местах массового скопления людей.

Туалеты уже закуплены. Они представляют собой «современные комплексы», аналогичные установлены на территории набережной и парка «Берега».

Журналистка Бел.Ру ранее сделала карту, где отметила все доступные туалеты в городе.

В центральном парке Белгорода заработали модульные туалеты
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#Валерия Колесникова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Общественные туалеты
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