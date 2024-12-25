Новогодних украшений больше, чем туалетов: как в Белгороде решат насущную проблему

Posted 25 декабря, 09:19
Published 25 декабря, 09:19
Modified 25 декабря, 09:19
Updated 25 декабря, 09:19
На данный момент в областном центре, говорит мэр Валентин Демидов, установлено 20 бесплатных муниципальных общественных туалетов. Пять из них появились в уходящем году.
В начале 2025 года планируется разместить ещё 15 туалетов. Все они будут находиться в местах массового скопления людей.
Туалеты уже закуплены. Они представляют собой «современные комплексы», аналогичные установлены на территории набережной и парка «Берега».