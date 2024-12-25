На сколько для белгородцев подорожает техосмотр транспорта в 2025 году?

Всего в документ включили 34 вида транспорта — от мотоциклов до большегрузов. Цены варьируются от 385 до 3058 рублей. Стоимость зависит от категории транспортного средства. Её определяют операторы техосмотра, однако они не могут назначать цену выше установленного предельного размера.