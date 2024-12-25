На сколько для белгородцев подорожает техосмотр транспорта в 2025 году?

Posted 25 декабря, 12:09
Published 25 декабря, 12:09
Modified 25 декабря, 12:09
Updated 25 декабря, 12:09
В Белгородской области установили предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2025 год. Действовать изменения начнут с 1 января.
Всего в документ включили 34 вида транспорта — от мотоциклов до большегрузов. Цены варьируются от 385 до 3058 рублей. Стоимость зависит от категории транспортного средства. Её определяют операторы техосмотра, однако они не могут назначать цену выше установленного предельного размера.
Ознакомиться с изменениями можно на скриншотах ниже.