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Posted 25 декабря, 12:09

Published 25 декабря, 12:09

Modified 25 декабря, 12:09

Updated 25 декабря, 12:09

Техосмотр подорожает в Белгородской области

На сколько для белгородцев подорожает техосмотр транспорта в 2025 году?

25 декабря 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney. Техосмотр подорожает в Белгородской области

Белгородцы будут больше платить за техосмотр транспорта

В Белгородской области определили предельную сумму платы за проведение техосмотра автомобилей на 2025 год. Соответствующий документ с изменёнными ценами опубликовали 16 декабря.

В Белгородской области установили предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на 2025 год. Действовать изменения начнут с 1 января.

Всего в документ включили 34 вида транспорта — от мотоциклов до большегрузов. Цены варьируются от 385 до 3058 рублей. Стоимость зависит от категории транспортного средства. Её определяют операторы техосмотра, однако они не могут назначать цену выше установленного предельного размера.

Ознакомиться с изменениями можно на скриншотах ниже.

Изменённые цены на техосмотр
Изменённые цены на техосмотр
Изменённые цены на техосмотр
Изменённые цены на техосмотр. Фото: правительство Белгородской области

За год стоимость техосмотра возросла примерно на 100 рублей.

Стало известно, как сильно подорожает техосмотр в Белгородской области в 2024 году
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Постановление#Техосмотр#Плата#Белгород
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