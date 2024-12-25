Лучше или хуже? Как изменилась за год предпраздничная Соборная площадь в Белгороде

К концу 2024 года Соборная площадь предстанет перед жителями города Белгорода в уже знакомом образе. Однако композиция из украшений при этом не повторяет в точности прошлогоднюю, так как было решено докупить некоторую часть декораций. Также в этот раз ледовый каток на площади работать не будет.



Вдоль аллеи на пути к Соборной площади прохожих встречают разнообразные и многочисленные фотозоны, деревья, украшенные шарами с гирляндами внутри, и световые фигуры.



На площади же давно открылись и радуют покупателей любимые всеми ярмарочные домики с едой, напитками и «всякой всячиной». Ярко горят уже традиционные арки с гербами муниципальных образований Белгородской области, установленные вокруг ёлки. Также по кругу расставили светящиеся качели, которые отлично подходят для интересных фотосессий.