Лучше или хуже? Как изменилась за год предпраздничная Соборная площадь в Белгороде

Posted 25 декабря, 07:27
Published 25 декабря, 07:27
Modified 25 декабря, 07:29
Updated 25 декабря, 07:29
К концу 2024 года Соборная площадь предстанет перед жителями города Белгорода в уже знакомом образе. Однако композиция из украшений при этом не повторяет в точности прошлогоднюю, так как было решено докупить некоторую часть декораций. Также в этот раз ледовый каток на площади работать не будет.
Вдоль аллеи на пути к Соборной площади прохожих встречают разнообразные и многочисленные фотозоны, деревья, украшенные шарами с гирляндами внутри, и световые фигуры.
На площади же давно открылись и радуют покупателей любимые всеми ярмарочные домики с едой, напитками и «всякой всячиной». Ярко горят уже традиционные арки с гербами муниципальных образований Белгородской области, установленные вокруг ёлки. Также по кругу расставили светящиеся качели, которые отлично подходят для интересных фотосессий.
Главным украшением, конечно же, выступает 32-метровая ёлка, которую оформили звездой, гирляндами и золотыми бусами, как и в прошлом году. 18 декабря в 21:00 Дед Мороз торжественно зажёг ёлку.
Также одними из новых декораций являются цифры 2025, расположившиеся между двойными снежинками-арками.
Прямо на Соборной площади практикантка Бел.Ру провела небольшой опрос среди прохожих о том, нравится ли им декорации Соборной площади в 2024 году больше или меньше, чем в 2023 году. Судя по ответам местных жителей, практически всем нравится, как украсили площадь в этом году, несмотря на то, что преимущественно использовались прошлогодние украшения. Цитата одного горожанина: «Нам главное, чтобы было красиво украшено. И неважно, старые или новые используют для этого украшения».