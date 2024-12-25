bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 07:27

Published 25 декабря, 07:27

Modified 25 декабря, 07:29

Updated 25 декабря, 07:29

Новый год в Белгороде

Лучше или хуже? Как изменилась за год предпраздничная Соборная площадь в Белгороде

25 декабря 2024, 07:27
Фото: Анастасия Капанжи. bel.ru. Новый год в Белгороде
Сюжет
Новости Белгорода
Соборную площадь к Новому году полностью украсили. В качестве украшений выступают как уже знакомые жителям Белгорода декорации, которые использовались в прошлом году, так и новые, которые всё же решили докупить для актуализации имеющихся инсталляций.

К концу 2024 года Соборная площадь предстанет перед жителями города Белгорода в уже знакомом образе. Однако композиция из украшений при этом не повторяет в точности прошлогоднюю, так как было решено докупить некоторую часть декораций. Также в этот раз ледовый каток на площади работать не будет.

Вдоль аллеи на пути к Соборной площади прохожих встречают разнообразные и многочисленные фотозоны, деревья, украшенные шарами с гирляндами внутри, и световые фигуры.

На площади же давно открылись и радуют покупателей любимые всеми ярмарочные домики с едой, напитками и «всякой всячиной». Ярко горят уже традиционные арки с гербами муниципальных образований Белгородской области, установленные вокруг ёлки. Также по кругу расставили светящиеся качели, которые отлично подходят для интересных фотосессий.

Как выглядит и что в составе новогоднего подарка для белгородских школьников?
Узнать подробнее

Главным украшением, конечно же, выступает 32-метровая ёлка, которую оформили звездой, гирляндами и золотыми бусами, как и в прошлом году. 18 декабря в 21:00 Дед Мороз торжественно зажёг ёлку.

Также одними из новых декораций являются цифры 2025, расположившиеся между двойными снежинками-арками.

Прямо на Соборной площади практикантка Бел.Ру провела небольшой опрос среди прохожих о том, нравится ли им декорации Соборной площади в 2024 году больше или меньше, чем в 2023 году. Судя по ответам местных жителей, практически всем нравится, как украсили площадь в этом году, несмотря на то, что преимущественно использовались прошлогодние украшения. Цитата одного горожанина: «Нам главное, чтобы было красиво украшено. И неважно, старые или новые используют для этого украшения».

Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде
Новый год в Белгороде. Фото: Анастасия Капанжи. bel.ru
Отметим Новый год без снега? В Белгородской области продолжается тёплая погода
Узнать подробнее
Читайте также:
Новогоднее настроение есть только у трети россиян. А у вас?Почему в Белгороде стало непривычно тихо? Ответил военный экспертДаже у четвероногих праздник: в Белгородском районе собаку нарядили в костюм феи
#Анастасия Капанжи#Фоторепортаж#Соборная площадь#Каток#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Новогодние украшения#Новой год
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика