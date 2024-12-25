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Posted 25 декабря, 17:20

Published 25 декабря, 17:20

Modified 25 декабря, 17:23

Updated 25 декабря, 17:23

Андрей Субботин

Литературный слэм? Да, есть в Белгороде и такое

25 декабря 2024, 17:20
Фото: Группа «Литературного слэма» в ВК. Андрей Субботин

Поэзия в Белгороде живёт в том числе на литературных слэмах

Есть ли в современном мире и в наше время место поэзии? Практикант Бел.Ру задаётся этим вопросом и отвечает словами участников литературных слэмов — поэтических конкурсов в Белгороде.

Сегодня мы поговорим о белгородской поэзии. Многие ошибочно считают, что поэзии в нашем городе нет. Это заявление является в корне неверным. Поэзия никуда не пропадала. Возможно, её затмила музыка или художественные фильмы, но поэзия была, есть и будет.

Одним из доказательств является такой феномен, как «Литературный слэм». Вот как описывает это явление один из организаторов
группы ВКонтакте «Литературный Слэм | Белгород»:

«Литературный слэм — это конкурс, в котором поэты читают свои стихи, а зрители их оценивают. Победитель получает денежный приз. Стихи, книги, встречи, разговоры о литературе. Гастрольные туры современных поэтов. Литературный слэм для молодых авторов — это публичные чтения, возможность быть услышанным, найти друзей и единомышленников».
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Чтобы точнее передать атмосферу этого мероприятия, я лично сходил и пообщался с участниками конкурса. Вот как про это место высказывается Лев Харченко, поэт и рэпер из Белгорода, автор двух книг:

«С 2021 года я успел стать завсегдатаем литслэмов, очень редко их пропускаю, всегда, когда есть возможность, стараюсь выступить, благо, материала хватает. Следует понимать, что литературный слэм — не совсем привычный поэтический конкурс. Я бы даже сказал, что это конкурс эмоций, где
побеждает не автор лучших текстов с 1337 метафорами в тексте, а тот, кто смог добиться наибольшего расположения зала».

Так же мне посчастливилось пообщаться с поэтом, доцентом кафедры высшей математики БГТУ им. В. Г. Шухова — Андреем Субботиным.

«Активное участие в слэме начал принимать в 2022 году, за это время даже смог несколько раз выиграть. Литературный слэм имеет разную атмосферу на разных площадках. В барах он более безбашенный и разгорячённый (в плане текстов), в более культурных местах — сдержанный, отдающий академизмом. Но всегда сложный для новичков, готовый, кажется, съесть их. Для большинства слэм — это площадка чтобы сказать, но не чтобы
слушать. Возможность повидать знакомых. Для меня это еще и место вдохновения, ведь поэты приносят вместе с собой большое количество образов», — — именно так отзывается о литературном слэме Андрей Субботин.

Чёткого расписания мероприятий нет, но слэм проводится довольно часто, на каждом мероприятии выступают новые люди, мечтающее поразить своим талантом слушателя, что говорит о вовлеченности города в поэзию.

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#Евгений Грицков
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