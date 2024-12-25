Литературный слэм? Да, есть в Белгороде и такое

Сегодня мы поговорим о белгородской поэзии. Многие ошибочно считают, что поэзии в нашем городе нет. Это заявление является в корне неверным. Поэзия никуда не пропадала. Возможно, её затмила музыка или художественные фильмы, но поэзия была, есть и будет.