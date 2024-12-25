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Posted 25 декабря, 10:07

Published 25 декабря, 10:07

Modified 25 декабря, 10:07

Updated 25 декабря, 10:07

Белгородец заявил о нетерпимости к современным технологиям

Из личной неприязни: белгородца, сломавшего камеру наблюдения на «Стадионе», нашли

25 декабря 2024, 10:07
Фото: 1MI. Белгородец заявил о нетерпимости к современным технологиям

Полицейские нашли сломавшего камеру в подземном переходе белгородца

Сюжет
Новости Белгорода
Недавно в Сети распространилось видео, на котором взрослый мужчина ломает камеру видеонаблюдения, установленную в подземном переходе на остановке «Стадион». Полицейские его нашли. Подробности рассказали в УМВД.

Нарушителем порядка оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Он рассказал, что захотел сломать камеру наблюдения из-за личной «нетерпимости к современным технологиям». Именно видео с камер стали доказательствами его причастности к предыдущим преступлениям.

Сейчас камера в подземном переходе работает исправно, мужчина не смог её повредить, но его всё равно привлекли к ответственности.

На белгородца завели протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Ему придётся заплатить штраф в размере от 500 до тысячи рублей или побыть под арестом на срок до 15 суток.

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