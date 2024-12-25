Из личной неприязни: белгородца, сломавшего камеру наблюдения на «Стадионе», нашли

Posted 25 декабря, 10:07
Published 25 декабря, 10:07
Modified 25 декабря, 10:07
Updated 25 декабря, 10:07
Нарушителем порядка оказался ранее судимый 45-летний местный житель. Он рассказал, что захотел сломать камеру наблюдения из-за личной «нетерпимости к современным технологиям». Именно видео с камер стали доказательствами его причастности к предыдущим преступлениям.
Сейчас камера в подземном переходе работает исправно, мужчина не смог её повредить, но его всё равно привлекли к ответственности.
На белгородца завели протокол за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Ему придётся заплатить штраф в размере от 500 до тысячи рублей или побыть под арестом на срок до 15 суток.