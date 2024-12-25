Экс-сотруднику Белоблводоканала вынесли приговор по громкому делу

Установлено, что с декабря 2022 года по август 2024-го экс-сотрудник получил 1,5 млн рублей за помощь с закупкой. Деньги передавались для того, чтобы поспособствовать заключению контракта по капитальному ремонту самотечного канализационного коллектора в Белгороде. Общая сумма взятки должна была составить 3,2 млн рублей.