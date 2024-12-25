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Posted 25 декабря, 11:57

Published 25 декабря, 11:57

Modified 25 декабря, 13:17

Updated 25 декабря, 13:17

Экс-сотруднику Белоблводоканала вынесли приговор по громкому делу

Экс-сотруднику Белоблводоканала вынесли приговор по громкому делу

25 декабря 2024, 11:57
Фото: 1MI.
Сюжет
Коррупция
Приговор вынесли бывшему директору по закупкам и торгам Белоблводоканала. Суд установил, что он принял 1,5 млн рублей взяткой. Всего же речь шла об общей сумме в 3,2 млн рублей, сообщили в прокуратуре.

Бывшего директора по закупкам и торгам ГУП «Белоблводоканал» осудили по статье за подкуп работника контрактной службы (п. «в» ч. 5 ст. 200.5 УК РФ).

Установлено, что с декабря 2022 года по август 2024-го экс-сотрудник получил 1,5 млн рублей за помощь с закупкой. Деньги передавались для того, чтобы поспособствовать заключению контракта по капитальному ремонту самотечного канализационного коллектора в Белгороде. Общая сумма взятки должна была составить 3,2 млн рублей.

Белгородский районный суд приговорил бывшего сотрудника водоканала к штрафу в размере 1 млн 100 тысяч рублей. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с госзакупками, на три года.

Приговор в силу ещё не вступил.

Уголовное дело ранее возбудили и против экс-главы Белоблводоканала Александра Николаева. Ему назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным Бел.Ру, расследование по данному делу может быть связано с уголовным делом бывшего замгубернатора Константина Полежаева.

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#Валерия Колесникова#Приговор#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Штраф#Закупки#Белгород#Белоблводоканал
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