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Posted 25 декабря, 10:45

Published 25 декабря, 10:45

Modified 25 декабря, 10:50

Updated 25 декабря, 10:50

«Единая Россия» поставила более 40 тыс. беспилотников в зону СВО

«Единая Россия» поставила более 40 тыс. беспилотников в зону СВО

25 декабря 2024, 10:45
Фото: ER.RU.
«Единая Россия» отправила свыше 135 тысяч тонн гуманитарной помощи в зону СВО, включая новые и прифронтовые регионы.

Партия предоставила военнослужащим 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, медицинские аптечки, радиостанции, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизоры, автомобили и многое другое.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что существует известное выражение со времен Великой Отечественной войны: «Если надёжный тыл, то фронт будет сильным!». Он отметил, что этот принцип актуален и сегодня, поскольку одной из основных задач «Единой России» является поддержка тех, кто защищает честь России на передовой, и обеспечение надежного тыла для бойцов. Якушев также добавил, что с февраля 2022 года партийцы регулярно отправляют необходимую технику и снаряжение в подразделения вдоль всей линии фронта. При поддержке партии были разработаны и внедрены в массовое производство отечественные модели коптеров, пишет mkset.ru.

С самого начала специальной военной операции партия активно поддерживает новые регионы. Народная программа «Единой России» включает в себя ряд мер, направленных на восстановление Донбасса и Новороссии.

Владимир Якушев подчеркнул, что гуманитарная деятельность партии в новых и прифронтовых областях охватывает не только регулярные отправки грузов, но и активное участие волонтёров. Более пяти тысяч человек уже побывали в этих регионах в качестве волонтеров. Они занимаются восстановлением социальных объектов, организуют адресную доставку продуктов и оказывают поддержку врачам.

Центр помощи «Единой России» работает в Белгородской области, также волонтеры партии доставляют гуманитарную помощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области.

В августе партия «Единая Россия» открыла гуманитарный центр для жителей Курской области. Партия взяла на себя полное обеспечение всех пунктов временного размещения в Курске. В региональном штабе общественной поддержки люди могут получать продуктовые наборы и различные консультации по доступным мерам поддержки — данной возможностью уже воспользовались более 40 тысяч граждан.

Основным направлением работы партии остаётся помощь участникам СВО. «Единая Россия» инициировала свыше 130 федеральных законов, касающихся защиты прав бойцов и их семей. На декабрьском съезде внесли поправки в народную программу, добавив новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».

Президент поручил «Единой России» развивать специальные программы для участников СВО. Эта работа уже осуществляется в высшей партийной школе, сообщает сайт ER.RU.

Якушев отметил, что в текущем году по инициативе партии был организован специальный курс для бойцов, которые прошли предварительное голосование и были выдвинуты от партии кандидатами на выборах различного уровня.

«С самого начала СВО наш регион — на передовой. Партийцы, как и все белгородцы, с первых дней активно участвуют в поддержке военнослужащих и жителей, временно покинувших свои дома.
Белгородские депутаты всех уровней, партактив и неравнодушные жители оказывают значительную поддержку воинским подразделениям. Регулярно формируются и передаются гуманитарные грузы со средствами радиоэлектронной борьбы и другим спецоборудованием, печки-буржуйки, газовые баллончики, строительные материалы, медикаменты, продовольствие, вода, средства личной гигиены.
Стоит выделить уникальный проект — передвижной стоматологический комплекс. Он реализуется по инициативе секретаря РО партии, губернатора области Вячеслава Гладкова под руководством нашего депутата облдумы Ивана Овчинникова. Проект позволяет белгородским медикам оказывать стоматологическую помощь военнослужащим в полевых условиях в зоне проведения СВО и населению приграничных муниципалитетов.
Важно отметить, что помощь оказывается не только жителям Белгородской области, но и новых регионов. Стараемся помочь всем необходимым, формируем и отправляем гуманитарные грузы с учетом запросов населения.
Когда у наших соседей-курян случилась беда, мы также не смогли остаться в стороне. Продукты питания, средства личной гигиены, бытовые и постельные принадлежности доставили для пострадавших жителей Курской области. В преддверии Нового года секретарь РО партии, губернатор области Вячеслав Гладков передал фуру с новогодними подарками и мандаринами для детей. Поддержка соседей — наш долг, в такое время важно знать, что тебе есть на кого положиться», — отметил первый заместитель секретаря РО партии, спикер облдумы Юрий Клепиков.
#Общество
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