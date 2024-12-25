«Единая Россия» поставила более 40 тыс. беспилотников в зону СВО

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул, что существует известное выражение со времен Великой Отечественной войны: «Если надёжный тыл, то фронт будет сильным!». Он отметил, что этот принцип актуален и сегодня, поскольку одной из основных задач «Единой России» является поддержка тех, кто защищает честь России на передовой, и обеспечение надежного тыла для бойцов. Якушев также добавил, что с февраля 2022 года партийцы регулярно отправляют необходимую технику и снаряжение в подразделения вдоль всей линии фронта. При поддержке партии были разработаны и внедрены в массовое производство отечественные модели коптеров, пишет mkset.ru.