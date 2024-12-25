Чтобы трагедия не повторилась: белгородец вступил в «Барс» после обстрела 30 декабря

Posted 25 декабря, 06:47
Published 25 декабря, 06:47
Modified 25 декабря, 06:49
Updated 25 декабря, 06:49
Один из членов отряда «Барс-Белгород» решил вступить в его ряды после трагедии, случившейся 30 декабря прошлого года. Тогда ВСУ обстреляли центр города, погибли 25 человек, ещё 109 пострадали.
В тот день белгородец Михаил потерял свою мать, которая гуляла в центре города со внуком. Она закрыла мальчика собой, но сама не выжила. Речь идёт об Ольге Федруновой. Погибшей женщине было всего 63 года. В тот день погибла и её коллега — 66-летняя Майя Жаркова.
Сам мужчина до этого момента работал взрослым и детским тренером по футболу.
«Михаил надел форму, взял оружие в руки для того, чтобы трагедия не повторилась, чтобы защитить своих детей, всех детей Белгородской области. Мы, конечно, должны равняться на таких людей, которые являются образцом для всей нашей страны», — добавил глава региона Вячеслав Гладков.
Добавим, что через пару дней наступит ровно год со дня той трагедии. Однако объявлять этот день трауром белгородские власти пока не стали: сделают это после конца СВО.