Чтобы трагедия не повторилась: белгородец вступил в «Барс» после обстрела 30 декабря

В тот день белгородец Михаил потерял свою мать, которая гуляла в центре города со внуком. Она закрыла мальчика собой, но сама не выжила. Речь идёт об Ольге Федруновой. Погибшей женщине было всего 63 года. В тот день погибла и её коллега — 66-летняя Майя Жаркова.