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Posted 25 декабря, 06:47

Published 25 декабря, 06:47

Modified 25 декабря, 06:49

Updated 25 декабря, 06:49

Тренер по футболу в Белгороде вступил в «Барс» после гибели матери 30 декабря

Чтобы трагедия не повторилась: белгородец вступил в «Барс» после обстрела 30 декабря

25 декабря 2024, 06:47
Фото: bel.ru.

Тренер по футболу в Белгороде вступил в «Барс» после гибели матери 30 декабря

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Новости Белгорода
Мужчина рассказал, как лишился своей матери в день массированного обстрела города. Сам же белгородец решил вступить в отряд «Барс», чтобы подобная трагедия больше не повторялась, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из членов отряда «Барс-Белгород» решил вступить в его ряды после трагедии, случившейся 30 декабря прошлого года. Тогда ВСУ обстреляли центр города, погибли 25 человек, ещё 109 пострадали.

В тот день белгородец Михаил потерял свою мать, которая гуляла в центре города со внуком. Она закрыла мальчика собой, но сама не выжила. Речь идёт об Ольге Федруновой. Погибшей женщине было всего 63 года. В тот день погибла и её коллега — 66-летняя Майя Жаркова.

Сам мужчина до этого момента работал взрослым и детским тренером по футболу.

«Михаил надел форму, взял оружие в руки для того, чтобы трагедия не повторилась, чтобы защитить своих детей, всех детей Белгородской области. Мы, конечно, должны равняться на таких людей, которые являются образцом для всей нашей страны», — добавил глава региона Вячеслав Гладков.

Добавим, что через пару дней наступит ровно год со дня той трагедии. Однако объявлять этот день трауром белгородские власти пока не стали: сделают это после конца СВО.

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