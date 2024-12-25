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Posted 25 декабря, 12:02

Published 25 декабря, 12:02

Modified 25 декабря, 12:03

Updated 25 декабря, 12:03

Авария произошла в Белгородском районе

«Был осколок в глазу»: очевидцы рассказали о последствиях ДТП под Белгородом

25 декабря 2024, 12:02
Фото: bel.ru. Авария произошла в Белгородском районе

Под Белгородом произошло серьёзное ДТП

Сюжет
ДТП
Авария случилась в Белгородском районе. Помощь пострадавшему оказали бойцы самообороны. Мужчину доставили в больницу.

В Белгородском районе произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили очевидцы Бел.Ру, водитель одной из легковых машин получил ушиб грудной клетки и ног. У него разбита голова и перебита переносица. В глазу было стекло.

Первую помощь оказали участники «Сводного оперативного отряда содействия правопорядку Белгородского района» батальона Стрелецкий-1 взвода «КолоVрат». Кровотечение остановили.

На момент публикации материала пострадавшего забрали медики. На месте работают правоохранители.

Напомним, в Белгороде 23 декабря 50-летний водитель BMW-3161 наехал на трёхлетнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травму.

В Белгородской области на трассе Валуйки-Волоконовка произошло серьёзное ДТП
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