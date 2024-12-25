«Был осколок в глазу»: очевидцы рассказали о последствиях ДТП под Белгородом

Posted 25 декабря, 12:02
Published 25 декабря, 12:02
Modified 25 декабря, 12:03
Updated 25 декабря, 12:03
В Белгородском районе произошло ДТП с пострадавшим. Как сообщили очевидцы Бел.Ру, водитель одной из легковых машин получил ушиб грудной клетки и ног. У него разбита голова и перебита переносица. В глазу было стекло.
Первую помощь оказали участники «Сводного оперативного отряда содействия правопорядку Белгородского района» батальона Стрелецкий-1 взвода «КолоVрат». Кровотечение остановили.
На момент публикации материала пострадавшего забрали медики. На месте работают правоохранители.
Напомним, в Белгороде 23 декабря 50-летний водитель BMW-3161 наехал на трёхлетнюю девочку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травму.