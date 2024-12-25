Белгородцы выбирают онлайн-банки

В целом по России, несмотря на исчезновение из Google Play и AppStore ряда банковских приложений и связанные с этим сложности, число пользователей онлайн-банкинга растёт, в первую очередь за счёт тех групп населения, которые ранее не доверяли подобным услугам. Так, клиентов в возрасте 61-70 лет стало больше на 23%, а людей старше 70 лет — на 42% по сравнению с прошлым годом.