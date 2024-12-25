Белгородцы выбирают онлайн-банки

Posted 25 декабря, 09:57
Published 25 декабря, 09:57
Modified 25 декабря, 09:59
Updated 25 декабря, 09:59
Это объясняется увеличением количества сервисов, которые предоставляют банки, и простотой получения услуг, что позволило расширить число пользователей за счёт людей старшего поколения.
Количество устройств (смартфонов и планшетов), которые белгородцы используют для онлайн-банкинга, в период с января по середину декабря 2024 года выросло на 12% к аналогичному периоду 2023 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования МегаФона на основе обезличенных данных пользователей.
В целом по России, несмотря на исчезновение из Google Play и AppStore ряда банковских приложений и связанные с этим сложности, число пользователей онлайн-банкинга растёт, в первую очередь за счёт тех групп населения, которые ранее не доверяли подобным услугам. Так, клиентов в возрасте 61-70 лет стало больше на 23%, а людей старше 70 лет — на 42% по сравнению с прошлым годом.
Наибольший прирост количества онлайн-пользователей зарегистрирован среди владельцев iPhone — за год этот показатель вырос на четверть. А вот владельцев Android стало больше лишь на 13%. Всего же банковскими приложениями и онлайн-версиями личных кабинетов сейчас пользуется 91% абонентов оператора, имеющий смартфоны или планшеты.
Интенсивно растёт и потребление трафика в банковских сервисах — увеличение составило сразу 60%. Напомним, что общий интернет-трафик за аналогичный период вырос чуть более чем на 10%. Таким образом, трафик на сайты и приложения банков вырос в 6 раз сильнее, чем средние показатели интернет-пользования среди абонентов.
Владельцы Apple-девайсов скачивают и передают больше данных. Так, iOS-устройства занимают 22% от общего числа пользователей онлайн-банкинга, а потребляют 30% от трафика, в то время как аппараты с Android составляют 72%, а потребляют лишь 66% трафика. Этот факт подтверждает анализ трафика за последние два года — объем данных вырос на 150% на iOS и лишь на 105% на Android.