Белгородцам показали, как будет выглядеть мост на Чумичова после капремонта

Posted 25 декабря, 08:41
Published 25 декабря, 08:41
Modified 25 декабря, 08:41
Updated 25 декабря, 08:41
В Белгороде капитально отремонтируют автомобильный мост через Везёлку по улице Николая Чумичова. Общая длина сооружения превышает 111 метров.
Рабочие выполнят частичную замену ригелей, отремонтируют балки пролётных строений и поменяют элементы мостового полотна, включая деформационные швы, барьерное и перильное ограждения, элементы водоотвода и дорожную одежду мостового полотна. Кроме того, специалисты усилят стойки промежуточных опор и переустроят лестничные сходы.
Подготовительные работы стартуют в начале 2025 года. А после капремонта моста начнутся ремонтные работы всего участка от улицы Победы до улицы 5 Августа. В будущем здесь может появиться маршрут автобусов, следующих к улице 5 Августа.
Напомним, что всего на капитальный ремонт моста потратят 384,6 млн рублей. Подрядчика ещё не выбрали: заявки будут принимать до 13 января 2025 года. Также там обустроят «выделенку» для автобусов и велодорожки.