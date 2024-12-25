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Posted 25 декабря, 08:41

Published 25 декабря, 08:41

Modified 25 декабря, 08:41

Updated 25 декабря, 08:41

Состояние лестницы на Новом мосту

Белгородцам показали, как будет выглядеть мост на Чумичова после капремонта

25 декабря 2024, 08:41
Фото: страница Валентина Демидова в ВК. Состояние лестницы на Новом мосту

Капитальный ремонт моста в Белгороде стартует в начале 2025 года

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Новости Белгорода
С ремонта моста начнутся работы по благоустройству всего участка дороги от улицы Победы до улицы 5 Августа. О том, что улучшат, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Белгороде капитально отремонтируют автомобильный мост через Везёлку по улице Николая Чумичова. Общая длина сооружения превышает 111 метров.

Рабочие выполнят частичную замену ригелей, отремонтируют балки пролётных строений и поменяют элементы мостового полотна, включая деформационные швы, барьерное и перильное ограждения, элементы водоотвода и дорожную одежду мостового полотна. Кроме того, специалисты усилят стойки промежуточных опор и переустроят лестничные сходы.

Подготовительные работы стартуют в начале 2025 года. А после капремонта моста начнутся ремонтные работы всего участка от улицы Победы до улицы 5 Августа. В будущем здесь может появиться маршрут автобусов, следующих к улице 5 Августа.

Нынешнее состояние Нового моста и проект ремонтных работ
Нынешнее состояние Нового моста и проект ремонтных работ
Нынешнее состояние Нового моста и проект ремонтных работ
Нынешнее состояние Нового моста и проект ремонтных работ
Нынешнее состояние Нового моста и проект ремонтных работ
Нынешнее состояние Нового моста и проект ремонтных работ. Фото: личная страница Валентина Демидова

Напомним, что всего на капитальный ремонт моста потратят 384,6 млн рублей. Подрядчика ещё не выбрали: заявки будут принимать до 13 января 2025 года. Также там обустроят «выделенку» для автобусов и велодорожки.

На капремонт моста через Везёлку в Белгороде потратят 384 млн рублей
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