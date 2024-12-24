В Белгородском районе назначили нового прокурора. Кто им стал?

Известно, что Богатырёв родился в 1978 году. Получил высшее юридическое образование, после чего поступил на службу в органы прокуратуры, где прошёл все должности: работал помощником, старшим помощником, старшим прокурором, заместителем, а затем и прокурором муниципалитета.