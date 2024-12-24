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Posted 24 декабря, 09:24

Published 24 декабря, 09:24

Modified 24 декабря, 09:24

Updated 24 декабря, 09:24

В Белгородском районе — новый прокурор

В Белгородском районе назначили нового прокурора. Кто им стал?

24 декабря 2024, 09:24
Фото: 1MI. В Белгородском районе — новый прокурор

Экс-прокурор Борисовского района перешёл на работу в Белгородский

Сюжет
Прокуратура
Новым прокурором Белгородского района стал экс-прокурор Борисовского района. Александр Богатырёв начал работать в надзорном ведомстве в 2000 году и с тех пор поднялся с должности помощника до прокурора. Подробности сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Вчера, 23 декабря, стало известно, что в Белгородском районе назначили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Александр Богатырёв. До назначения он работал прокурором Борисовского района, но от этой должности его освободили.

Известно, что Богатырёв родился в 1978 году. Получил высшее юридическое образование, после чего поступил на службу в органы прокуратуры, где прошёл все должности: работал помощником, старшим помощником, старшим прокурором, заместителем, а затем и прокурором муниципалитета.

Отмечается, что Александра Богатырёва неоднократно поощряли Генпрокурор РФ и руководитель регионального надзорного ведомства.

Александр Богатырёв
Александр Богатырёв. Фото: Прокуратура Белгородской области

Напомним, что около недели назад в Белгородской области назначили нового руководителя УМВД. Им стал Дмитрий Богданов.

В УФСБ по Белгородской области назначили нового руководителя
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Прокуратура#Назначения#Прокурор#Белгород
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