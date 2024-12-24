В Белгородском районе назначили нового прокурора. Кто им стал?

Posted 24 декабря, 09:24
Published 24 декабря, 09:24
Modified 24 декабря, 09:24
Updated 24 декабря, 09:24
Вчера, 23 декабря, стало известно, что в Белгородском районе назначили нового прокурора. Им стал старший советник юстиции Александр Богатырёв. До назначения он работал прокурором Борисовского района, но от этой должности его освободили.
Известно, что Богатырёв родился в 1978 году. Получил высшее юридическое образование, после чего поступил на службу в органы прокуратуры, где прошёл все должности: работал помощником, старшим помощником, старшим прокурором, заместителем, а затем и прокурором муниципалитета.
Отмечается, что Александра Богатырёва неоднократно поощряли Генпрокурор РФ и руководитель регионального надзорного ведомства.
Напомним, что около недели назад в Белгородской области назначили нового руководителя УМВД. Им стал Дмитрий Богданов.