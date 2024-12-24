Уже в новом году: когда назовут имя главы Старооскольского горокруга?

Posted 24 декабря, 13:06
Published 24 декабря, 13:06
Modified 24 декабря, 13:22
Updated 24 декабря, 13:22
В Старооскольском горокруге проведут конкурс на пост главы администрации. Андрей Чесноков ранее покинул должность ради новой работы.
Конкурс состоится 31 января 2025 года. С датой определились на последнем в текущем году заседании депутатов местного совета.
Потенциальные претенденты на место смогут подать документы в период с 15 по 25 января.
Напомним, что на эту должность губернатор предлагал назначить Владимира Жданова, который ранее возглавлял Шебекинский округ. Его контракт расторгли 19 декабря, а после отправили в Старый Оскол быть первым замглавы округа по вопросам ЖКХ.
Исполнять обязанности Жданова в Шебекинский округ отправился глава Новооскольского округа Андрей Гриднев. А на место Гриднева в новооскольской администрации встанет Андрей Миськов, возглавлявший Краснояружский район. Миськова сменит первый замглавы Ракитянского района по строительству и ЖКХ Виталий Кутоманов.