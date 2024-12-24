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Posted 24 декабря, 13:06

Published 24 декабря, 13:06

Modified 24 декабря, 13:22

Updated 24 декабря, 13:22

В Старом Осколе скоро назовут имя нового главы округа

Уже в новом году: когда назовут имя главы Старооскольского горокруга?

24 декабря 2024, 13:06
Фото: «9 Канал». В Старом Осколе скоро назовут имя нового главы округа

В Старом Осколе определились с датой конкурса на пост мэра

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Конкурс
Кадровые перестановки начались после ухода Андрея Чеснокова с должности главы Старооскольского округа. Когда официально объявят имя нового руководителя администрации, сообщил «9 Канал».

В Старооскольском горокруге проведут конкурс на пост главы администрации. Андрей Чесноков ранее покинул должность ради новой работы.

Конкурс состоится 31 января 2025 года. С датой определились на последнем в текущем году заседании депутатов местного совета.

Потенциальные претенденты на место смогут подать документы в период с 15 по 25 января.

Напомним, что на эту должность губернатор предлагал назначить Владимира Жданова, который ранее возглавлял Шебекинский округ. Его контракт расторгли 19 декабря, а после отправили в Старый Оскол быть первым замглавы округа по вопросам ЖКХ.

Исполнять обязанности Жданова в Шебекинский округ отправился глава Новооскольского округа Андрей Гриднев. А на место Гриднева в новооскольской администрации встанет Андрей Миськов, возглавлявший Краснояружский район. Миськова сменит первый замглавы Ракитянского района по строительству и ЖКХ Виталий Кутоманов.

В Белгородской области начинается перестановка глав районов и округов
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