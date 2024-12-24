Уже в новом году: когда назовут имя главы Старооскольского горокруга?

Напомним, что на эту должность губернатор предлагал назначить Владимира Жданова, который ранее возглавлял Шебекинский округ. Его контракт расторгли 19 декабря, а после отправили в Старый Оскол быть первым замглавы округа по вопросам ЖКХ.