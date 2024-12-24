Снова «заминировали»? Белгородскую школу эвакуировали после сообщения анонима

Напомним, что в прошлый раз неизвестные якобы заминировали две школы в Белгороде. Это произошло утром 11 декабря. Тогда мэр Валентин Демидов сообщил, что здания образовательных учреждений проверили специалисты, никакой опасности там обнаружено не было.