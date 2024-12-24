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Posted 24 декабря, 14:11

Published 24 декабря, 14:11

Modified 24 декабря, 14:13

Updated 24 декабря, 14:13

Спецслужбы прибыли к якобы заминированной старооскольской школе

Снова «заминировали»? Белгородскую школу эвакуировали после сообщения анонима

24 декабря 2024, 14:11
Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол». Спецслужбы прибыли к якобы заминированной старооскольской школе

Школу в Старом Осколе эвакуировали после сообщения о якобы минировании

Сюжет
Минирование
И двух недель не прошло после последних случаев о якобы минировании школ Белгорода, как аналогичный инцидент произошёл в Старом Осколе. О нём сообщил Telegram-канал «ОК! Старый Оскол». Что известно?

Учеников и сотрудников школы № 20 в микрорайоне Олимпийский Старого Оскола пришлось эвакуировать. По информации местных медиа, поступило анонимное сообщение о якобы наличии взрывчатки.

На место уже прибыли все уполномоченные службы: полицейские, пожарные и медики. Официально власти ситуацию ещё не комментировали.

Напомним, что в прошлый раз неизвестные якобы заминировали две школы в Белгороде. Это произошло утром 11 декабря. Тогда мэр Валентин Демидов сообщил, что здания образовательных учреждений проверили специалисты, никакой опасности там обнаружено не было.

Видео: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол». Кадры неподалёку от школы №20
Власти прокомментировали анонимные сообщения о минировании школ Белгорода
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