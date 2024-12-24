Снова «заминировали»? Белгородскую школу эвакуировали после сообщения анонима

Posted 24 декабря, 14:11
Published 24 декабря, 14:11
Modified 24 декабря, 14:13
Updated 24 декабря, 14:13
Учеников и сотрудников школы № 20 в микрорайоне Олимпийский Старого Оскола пришлось эвакуировать. По информации местных медиа, поступило анонимное сообщение о якобы наличии взрывчатки.
На место уже прибыли все уполномоченные службы: полицейские, пожарные и медики. Официально власти ситуацию ещё не комментировали.
Напомним, что в прошлый раз неизвестные якобы заминировали две школы в Белгороде. Это произошло утром 11 декабря. Тогда мэр Валентин Демидов сообщил, что здания образовательных учреждений проверили специалисты, никакой опасности там обнаружено не было.