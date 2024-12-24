Сколько будут платить белгородцы за ЖКУ в 2025 году?

В настоящий момент водоканал после реорганизации осуществляет услуги водоснабжения в 22 муниципалитетах Белгородской области и в 21 муниципалитете — по водоотведению. На 2024 год для предприятий установлены 24 тарифа по водоснабжению и 20 тарифов по водоотведению. После завершения реорганизации, присоединения Губкинского и Старооскольского округов, с 2025 года для предприятий будут установлены единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, равные для всех белгородцев вне зависимости от места проживания.