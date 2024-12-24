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Posted 24 декабря, 12:20

Published 24 декабря, 12:20

Modified 24 декабря, 13:55

Updated 24 декабря, 13:55

В Белгородской области подорожают услуги ЖКХ

Сколько будут платить белгородцы за ЖКУ в 2025 году?

24 декабря 2024, 12:20
Фото: 1MI. В Белгородской области подорожают услуги ЖКХ

Белгородцев предупредили о повышении тарифов ЖКУ

Сюжет
ЖКХ
В Белгородской области с 1 июля 2025 года произойдёт рост тарифов на коммунальные услуги. Какие цифры увидят жители региона в платёжках — узнаете в материале Бел.Ру.

На 20 декабря установлены ключевые тарифы на коммунальные услуги на 2025 год. В соответствии с поручением российского правительства, коэффициент среднего индекса на вторую половину 2025 года достигнет 11,6%, а допустимое отклонение — 4,8%. Из этого следует, что максимальный индекс составляет 16,4%.

В ходе совещания представители ресурсоснабжающих организаций рассказали о повышении тарифов в каждой отрасли, а также озвучили направления, на которые будут направлены средства.

Газ

С 1 июля 2025 года планируется повышение тарифов по газоснабжающим организациям, в частности, по тарифу на транспортировку. Таким образом, с 1 июля оптовые цены для населения будут проиндексированы на 10,3%, а тарифы на транспортировку газа по распределительным газопроводам — на 11,3%. Тарифные средства планируется направить на реконструкцию газораспределительных сетей.

Тарифы на газ
Тарифы на газ. Фото: Кадр прямой трансляции совещания

Электричество

Рост тарифов на электроэнергию составит 12,6%. С 1 июля 2025 года тариф для населения достигнет 6 руб / кВт*ч. Кроме этого, произойдёт изменение уровня дифференциации тарифов по объёму потребления населением.

Всего установлено три диапазона потребления. В первом тариф будет составлять 6 рублей / кВт*ч, во втором — 8 рублей 87 копеек / кВт*ч, а в третьем — 10 рублей 11 копеек / кВт*ч. При этом большая часть физлиц останется в первом диапазоне.

Структура стоимости электроэнергии состоит из производства, передачи и распределения, а также сбыта. Тарифные средства обеспечивают фонд оплаты труда сотрудников, своевременные расчёты на оптовом рынке электроэнергии и задачи по восстановлению и созданию новых схем учёта электроэнергии.

Тарифы на электричество
Тарифы на электричество . Фото: Кадр прямой трансляции совещания

Отопление

Для потребителей тепловой энергии запланирован рост тарифа на уровне 12%. 62% в структуре тарифа составляют переменные затраты — газ, вода, электроэнергия. Так, газ, который подорожает со второго полугодия 2025 года на 21,3%, в структуре занимает 58%.

Кроме этого, в тариф на теплоэнергию входят постоянные затраты, которые вырастут на 2%. Это материалы и услуги, в том числе необходимые для производства теплоэнергии.

Таким образом, рост тарифа в пределах 12% позволит компенсировать затраты на топливо и частично компенсировать уровень инфляции. Кроме того, рост тарифа необходим для выполнения запланированных мероприятий для повышения надёжности и безаварийности теплоснабжения.

Тариф на отопление
Тариф на отопление. Фото: Кадр прямой трансляции совещания

Водоснабжение и водоотведение

В настоящий момент водоканал после реорганизации осуществляет услуги водоснабжения в 22 муниципалитетах Белгородской области и в 21 муниципалитете — по водоотведению. На 2024 год для предприятий установлены 24 тарифа по водоснабжению и 20 тарифов по водоотведению. После завершения реорганизации, присоединения Губкинского и Старооскольского округов, с 2025 года для предприятий будут установлены единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, равные для всех белгородцев вне зависимости от места проживания.

На 2025 году единый тариф по водоснабжению для всех потребителей составит 47 рублей 72 копейки, а по водоотведению — 41 рубль 9 копеек.

Благодаря повышению тарифов, основной упор сделают на поддержание и увеличение заработной платы персонала, снижении потерь и поддержании в рабочем состоянии имеющейся инфраструктуры.

Стоит отметить, что в 2025 году тарифы на водоснабжение и водоотведение повысятся дважды — с 1 января и с 1 июля. При этом с 1 января повышение тарифов не отразится на населении. Тарифы у граждан будут оставаться на уровне 31 декабря 2024 года. А со второго полугодия произойдёт рост на 15,73%.

Тариф на воду
Тариф на воду. Фото: Кадр прямой трансляции совещания

Вывоз мусора

Планируется рост тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО в размере 2,9%. Это незначительно отразится на оплате граждан. Тариф на одного человека в МКД будет составлять 103 рубля 93 копейки, а в микрорайонах ИЖС — 113 рублей 38 копеек, что составит рост тарифа 2 рубля 93 копейки на человека в МКД и 3 рубля 20 копеек для жителей ИЖС.

Рост тарифа необходим для предприятия, так как наблюдается рост расходов на запчасти, приобретение топлива и обеспечение уровня заработной платы.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Газ#ЖКХ#Жку#Электричество#Тариф#Отопление#Белгород
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