Сколько будут платить белгородцы за ЖКУ в 2025 году?

Posted 24 декабря, 12:20
Published 24 декабря, 12:20
Modified 24 декабря, 13:55
Updated 24 декабря, 13:55
На 20 декабря установлены ключевые тарифы на коммунальные услуги на 2025 год. В соответствии с поручением российского правительства, коэффициент среднего индекса на вторую половину 2025 года достигнет 11,6%, а допустимое отклонение — 4,8%. Из этого следует, что максимальный индекс составляет 16,4%.
В ходе совещания представители ресурсоснабжающих организаций рассказали о повышении тарифов в каждой отрасли, а также озвучили направления, на которые будут направлены средства.
С 1 июля 2025 года планируется повышение тарифов по газоснабжающим организациям, в частности, по тарифу на транспортировку. Таким образом, с 1 июля оптовые цены для населения будут проиндексированы на 10,3%, а тарифы на транспортировку газа по распределительным газопроводам — на 11,3%. Тарифные средства планируется направить на реконструкцию газораспределительных сетей.
Рост тарифов на электроэнергию составит 12,6%. С 1 июля 2025 года тариф для населения достигнет 6 руб / кВт*ч. Кроме этого, произойдёт изменение уровня дифференциации тарифов по объёму потребления населением.
Всего установлено три диапазона потребления. В первом тариф будет составлять 6 рублей / кВт*ч, во втором — 8 рублей 87 копеек / кВт*ч, а в третьем — 10 рублей 11 копеек / кВт*ч. При этом большая часть физлиц останется в первом диапазоне.
Структура стоимости электроэнергии состоит из производства, передачи и распределения, а также сбыта. Тарифные средства обеспечивают фонд оплаты труда сотрудников, своевременные расчёты на оптовом рынке электроэнергии и задачи по восстановлению и созданию новых схем учёта электроэнергии.
Для потребителей тепловой энергии запланирован рост тарифа на уровне 12%. 62% в структуре тарифа составляют переменные затраты — газ, вода, электроэнергия. Так, газ, который подорожает со второго полугодия 2025 года на 21,3%, в структуре занимает 58%.
Кроме этого, в тариф на теплоэнергию входят постоянные затраты, которые вырастут на 2%. Это материалы и услуги, в том числе необходимые для производства теплоэнергии.
Таким образом, рост тарифа в пределах 12% позволит компенсировать затраты на топливо и частично компенсировать уровень инфляции. Кроме того, рост тарифа необходим для выполнения запланированных мероприятий для повышения надёжности и безаварийности теплоснабжения.
В настоящий момент водоканал после реорганизации осуществляет услуги водоснабжения в 22 муниципалитетах Белгородской области и в 21 муниципалитете — по водоотведению. На 2024 год для предприятий установлены 24 тарифа по водоснабжению и 20 тарифов по водоотведению. После завершения реорганизации, присоединения Губкинского и Старооскольского округов, с 2025 года для предприятий будут установлены единые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, равные для всех белгородцев вне зависимости от места проживания.
На 2025 году единый тариф по водоснабжению для всех потребителей составит 47 рублей 72 копейки, а по водоотведению — 41 рубль 9 копеек.
Благодаря повышению тарифов, основной упор сделают на поддержание и увеличение заработной платы персонала, снижении потерь и поддержании в рабочем состоянии имеющейся инфраструктуры.
Стоит отметить, что в 2025 году тарифы на водоснабжение и водоотведение повысятся дважды — с 1 января и с 1 июля. При этом с 1 января повышение тарифов не отразится на населении. Тарифы у граждан будут оставаться на уровне 31 декабря 2024 года. А со второго полугодия произойдёт рост на 15,73%.
Планируется рост тарифа на услуги регионального оператора по обращению с ТКО в размере 2,9%. Это незначительно отразится на оплате граждан. Тариф на одного человека в МКД будет составлять 103 рубля 93 копейки, а в микрорайонах ИЖС — 113 рублей 38 копеек, что составит рост тарифа 2 рубля 93 копейки на человека в МКД и 3 рубля 20 копеек для жителей ИЖС.
Рост тарифа необходим для предприятия, так как наблюдается рост расходов на запчасти, приобретение топлива и обеспечение уровня заработной платы.