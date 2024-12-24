Путин позвонил белгородской школьнице: о чём говорили?

Posted 24 декабря, 14:07
Published 24 декабря, 14:07
Modified 24 декабря, 14:09
Updated 24 декабря, 14:09
Владимир Путин начал исполнять желание 10-летней жительницы Белгорода Маргариты Руцинской. Именно её послание попалось президенту во время акции «Ёлка желаний».
За эти несколько дней юная белгородка приехала в Москву, посетила Национальный центр «Россия», встретилась с Якубовичем, побывала в роли зрителя выпуска «Поле чудес» и полетала на вертолёте. Далее её ожидало посещение аэропорта Шереметьево и обучающий полёт на авиатренажёре «Сухой Суперджет 100».
Сегодня, 24 декабря, Рите позвонил сам Путин. Он спросил у девочки, как прошла поездка, что она успела посмотреть и понравилось ли ей увиденное. Оказалось, что Рита любит петь, поэтому в рамках поездки её также пригласили посмотреть спектакль «Щелкунчик» в театре.
На этом приключения белгородки не закончились: по словам главы страны, девочку ждут мероприятия и завтра.