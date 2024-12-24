Путин позвонил белгородской школьнице: о чём говорили?

Сегодня, 24 декабря, Рите позвонил сам Путин. Он спросил у девочки, как прошла поездка, что она успела посмотреть и понравилось ли ей увиденное. Оказалось, что Рита любит петь, поэтому в рамках поездки её также пригласили посмотреть спектакль «Щелкунчик» в театре.