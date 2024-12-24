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Posted 24 декабря, 14:07

Published 24 декабря, 14:07

Modified 24 декабря, 14:09

Updated 24 декабря, 14:09

Звонок президента Рите и её родителям

Путин позвонил белгородской школьнице: о чём говорили?

24 декабря 2024, 14:07
Фото: пресс-служба Кремля. Звонок президента Рите и её родителям

Путин созвонился с юной белгородкой, чью мечту до этого исполнил

Сюжет
Новый год
Речь идёт о девочке Рите, чьё желание президент снял с ёлки во время благотворительной акции. Белгородка хотела попробовать себя в роли пилота. Сначала девочка вместе с родителями несколько дней провела в Москве, а затем с ней связался президент.

Владимир Путин начал исполнять желание 10-летней жительницы Белгорода Маргариты Руцинской. Именно её послание попалось президенту во время акции «Ёлка желаний».

За эти несколько дней юная белгородка приехала в Москву, посетила Национальный центр «Россия», встретилась с Якубовичем, побывала в роли зрителя выпуска «Поле чудес» и полетала на вертолёте. Далее её ожидало посещение аэропорта Шереметьево и обучающий полёт на авиатренажёре «Сухой Суперджет 100».

Сегодня, 24 декабря, Рите позвонил сам Путин. Он спросил у девочки, как прошла поездка, что она успела посмотреть и понравилось ли ей увиденное. Оказалось, что Рита любит петь, поэтому в рамках поездки её также пригласили посмотреть спектакль «Щелкунчик» в театре.

На этом приключения белгородки не закончились: по словам главы страны, девочку ждут мероприятия и завтра.

Видео: пресс-служба Кремля. Звонок президента Рите и её родителям
Полёт на вертолёте и встреча с Якубовичем: желание белгородки начал исполнять Путин
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