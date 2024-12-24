«Простите за нерадивость»: Гладков извинился перед белгородцами за обман Демидова

Posted 24 декабря, 06:30
Published 24 декабря, 06:30
Modified 24 декабря, 06:32
Updated 24 декабря, 06:32
Жительница Белгорода обратилась к губернатору региона Вячеславу Гладкову. Она рассказала, что, по данным мэра Валентина Демидова, жилое помещение по улице Михаила Курбатова, 50 отремонтировали, однако на деле это оказалось не так.
Из-за такого нарушения глава региона обратился к чиновникам публично. Он объяснил, что будет принимать меры дисциплинарного взыскания в случае, если жителей продолжат обманывать.
«С другой стороны, понимаю, что решение максимально публиковать информацию о восстановлении — единственное правильное в нашей с вами ситуации. <…> Спасибо жителям за их быструю реакцию. Прошу прощения за нерадивость руководителей. Ситуацию мы исправим. Самое главное то, что у нас у всех в правительстве есть желание довести начатое дело до конца, поэтому и ответственности никто с себя или с подчинённых снимать не будет», — отметил глава региона.