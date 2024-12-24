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Posted 24 декабря, 06:30

Published 24 декабря, 06:30

Modified 24 декабря, 06:32

Updated 24 декабря, 06:32

Вячеслав Гладков

«Простите за нерадивость»: Гладков извинился перед белгородцами за обман Демидова

24 декабря 2024, 06:30
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Вячеслав Гладков

Гладков пообещал наказывать чиновников за обман белгородцев

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Новости Белгорода
Белгородка сообщила, что официальная информация мэра о ремонте жилого помещения оказалась ложной. Об этом она рассказала губернатору, который пообещал принимать меры в случае повторений подобных ситуаций.

Жительница Белгорода обратилась к губернатору региона Вячеславу Гладкову. Она рассказала, что, по данным мэра Валентина Демидова, жилое помещение по улице Михаила Курбатова, 50 отремонтировали, однако на деле это оказалось не так.

Из-за такого нарушения глава региона обратился к чиновникам публично. Он объяснил, что будет принимать меры дисциплинарного взыскания в случае, если жителей продолжат обманывать.

«С другой стороны, понимаю, что решение максимально публиковать информацию о восстановлении — единственное правильное в нашей с вами ситуации. <…> Спасибо жителям за их быструю реакцию. Прошу прощения за нерадивость руководителей. Ситуацию мы исправим. Самое главное то, что у нас у всех в правительстве есть желание довести начатое дело до конца, поэтому и ответственности никто с себя или с подчинённых снимать не будет», — отметил глава региона.
Гладков пообещал лишить глав денег из-за вранья в отчётах о восстановлении домов
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#Александра Склярова#Общество#Ремонт#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
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