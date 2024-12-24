Продлят ли белгородцам акцию с бесплатными отправкой и получением почтовых посылок?

Posted 24 декабря, 06:03
Published 24 декабря, 06:03
Modified 24 декабря, 06:03
Updated 24 декабря, 06:03
На просьбу горожан ответил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков. Он пообещал проработать вопрос вместе с «Почтой России», а позже вернулся с неутешительными новостями.
Акцию продлевать не планируют. Она завершится, как и сообщалось ранее, 31 декабря 2024 года.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ею успели воспользоваться суммарно около 600 тысяч раз: 200 из них пришлись на отправку, а 400 — на получение.