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Posted 24 декабря, 06:03

Published 24 декабря, 06:03

Modified 24 декабря, 06:03

Updated 24 декабря, 06:03

Смогут ли белгородцы бесплатно отправлять посылки в 2025 году?

Продлят ли белгородцам акцию с бесплатными отправкой и получением почтовых посылок?

24 декабря 2024, 06:03
Фото: 1MI. Смогут ли белгородцы бесплатно отправлять посылки в 2025 году?

Белгородские власти ответили на просьбу продлить акцию «Почты России»

Сюжет
Новости Белгорода
В конце лета уходящего года «Почта России» в качестве меры поддержки запустила акцию, которая позволила белгородцам бесплатно получать и отправлять посылки весом до 10 килограмм. Жители поинтересовались, собираются ли акцию продлить? Ответили власти.

На просьбу горожан ответил министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков. Он пообещал проработать вопрос вместе с «Почтой России», а позже вернулся с неутешительными новостями.

Акцию продлевать не планируют. Она завершится, как и сообщалось ранее, 31 декабря 2024 года.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что ею успели воспользоваться суммарно около 600 тысяч раз: 200 из них пришлись на отправку, а 400 — на получение.

Белгородцы смогут бесплатно отправить и получить посылки до Нового года
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Почта россии#Новости Белгорода#Белгород#Бесплатная отправка
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