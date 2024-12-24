Полёт на вертолёте и встреча с Якубовичем: желание белгородки начал исполнять Путин

Posted 24 декабря, 13:43
Published 24 декабря, 13:43
Modified 24 декабря, 13:48
Updated 24 декабря, 13:48
В начале декабря в акции «Ёлка желаний» принял участие президент России Владимир Путин. Он выбрал новогодний шарик с ёлки и прочитал прикреплённое к нему желание. Оказалось, что это послание оставила 10-летняя девочка Рита из Белгородской области. Она хотела попробовать себя в роли пилота на авиатренажёре.
Глава страны пообещал исполнить желание девочки, поэтому накануне юная белгородка приехала в Москву из Белгорода, где они вынуждены жить из-за их уничтоженного ВСУ дома в Шебекино. Столичное приключение для Маргариты Руцинской началось с Национального центра «Россия», где ей также о полётах и даже космосе.
Девочка призналась, что загорелась желанием стать пилотом после полёта на самолётах. Особенно ей нравилось смотреть на море, которое видно в безоблачную погоду.
Отправить письмо в рамках акции решил отец Риты — подполковник таможенной службы Михаил, который часто слышал от дочери о желании побывать в кабине пилота.
«Это я решил. Никто об этом не знал: ни супруга, ни ребёнок. Она очень хорошо с разной техникой взаимодействует: на машинках ездит, конструкторы собирает», — рассказал мужчина.
После центра белгородцы отправились в Останкинскую телебашню где встретились с известным телеведущим Леонидом Якубовичем, у которого за спиной 30 лет авиаторского опыта. После они посмотрели закулисье «Поля чудес», аппаратную программы и побывали в одном из выпусков в качестве зрителей, а в конце девочке вручили подарок.
На следующее утро они оказались на лётной площадке: Якубович посадил Риту в вишнёвый вертолёт и показал ей, как выглядит Подмосковье с высоты птичьего полёта. Уже на лётной площадке девочке дали возможность поуправлять рулём вертолёта.
«В первую очередь была сильная радость. Было очень интересно посмотреть на всю эту красоту: видела дома, которые выглядели как игрушечные. Я поняла, что управлять вертолётом очень трудно», — рассказала о своих эмоциях белгородка.
Однако на этом путешествие белгородки не заканчивается: далее она посетит аэропорт Шереметьево, где ей покажут самолёты и позволят поуправлять им на авиатренажёре.