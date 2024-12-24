Полёт на вертолёте и встреча с Якубовичем: желание белгородки начал исполнять Путин

После центра белгородцы отправились в Останкинскую телебашню где встретились с известным телеведущим Леонидом Якубовичем, у которого за спиной 30 лет авиаторского опыта. После они посмотрели закулисье «Поля чудес», аппаратную программы и побывали в одном из выпусков в качестве зрителей, а в конце девочке вручили подарок.