Новогоднее настроение есть только у трети россиян. А у вас?

До Нового года осталась всего неделя, но праздничное настроение есть только у 31% опрошенных россиян. Ещё 8% респондентов ради близких лишь делают вид, что оно у них есть, чтобы не портить радость окружающим. А вот 48% участников опроса совсем не ждут этого важного дня и не скрывают этого от других.