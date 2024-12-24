Новогоднее настроение есть только у трети россиян. А у вас?

Posted 24 декабря, 10:01
Published 24 декабря, 10:01
Modified 24 декабря, 22:58
Updated 24 декабря, 22:58
До Нового года осталась всего неделя, но праздничное настроение есть только у 31% опрошенных россиян. Ещё 8% респондентов ради близких лишь делают вид, что оно у них есть, чтобы не портить радость окружающим. А вот 48% участников опроса совсем не ждут этого важного дня и не скрывают этого от других.
Чаще предчувствие праздника отмечали женщины — на 11% чаще, чем мужчины. Это справедливо и для каждого третьего россиянина в возрасте до 35 лет.
В исследовании приняли участие 1600 человек из 369 населённых пунктов по всей России.