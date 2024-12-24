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Posted 24 декабря, 10:01

Published 24 декабря, 10:01

Modified 24 декабря, 22:58

Updated 24 декабря, 22:58

Новогоднее настроение есть далеко не у всех россиян

Новогоднее настроение есть только у трети россиян. А у вас?

24 декабря 2024, 10:01
Фото: Изображение Midjourney. Новогоднее настроение есть далеко не у всех россиян

Специалисты узнали, чувствуют ли россияне приближение Нового года

Сюжет
Новый год
Главный праздник в году уже совсем скоро. Улицы и дома жителей постепенно преображаются с помощью украшений. Но помогают ли они создать праздничную атмосферу? Кажется, не совсем. Положительно ответила только треть респондентов, сообщили в Superjob.

До Нового года осталась всего неделя, но праздничное настроение есть только у 31% опрошенных россиян. Ещё 8% респондентов ради близких лишь делают вид, что оно у них есть, чтобы не портить радость окружающим. А вот 48% участников опроса совсем не ждут этого важного дня и не скрывают этого от других.

Чаще предчувствие праздника отмечали женщины — на 11% чаще, чем мужчины. Это справедливо и для каждого третьего россиянина в возрасте до 35 лет.

В исследовании приняли участие 1600 человек из 369 населённых пунктов по всей России.

Таблица опроса про новогоднее настроение
Таблица опроса про новогоднее настроение. Фото: Superjob
А у вас есть новогоднее настроение?
Проголосовало: 9 чел.
Как охраняют сосны и ели в Белгородской области перед Новым годом?
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#Валерия Колесникова#Опросы#Общество#Новый год#Праздник#Россия#Исследование#Новогоднее настроение
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